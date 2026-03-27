Carlos Alarcón defiende actuación fiscal en casos contra Aquiles Álvarez

Alarcón aseguró que la Fiscalía actúa con objetividad en los procesos contra Aquiles Álvarez

Carlos Alarcón, representante de la Fiscalía, defiende la actuación del Ministerio Público en procesos contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

El fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, se refirió este viernes 27 de marzo de 2026 a las críticas sobre la actuación de la Fiscalía General del Estado en los casos Triple A y Goleada, en los que está procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Durante una entrevista en el programa radial Un Café con JJ, el funcionario sostuvo que la institución “persigue delitos y no personas”.

Alarcón aseguró que, en ambas investigaciones, la Fiscalía ha actuado con objetividad y ha cumplido con los procedimientos establecidos en cada etapa, desde la fase de indagación hasta las diligencias judiciales más recientes.

Actualmente, el caso Triple A se encuentra en etapa de juicio, cuya audiencia está prevista para retomarse el lunes 30 de marzo de 2026, mientras que el caso Goleada continúa en fase de instrucción fiscal.

#AHORA | El fiscal general del Estado (e), Leonardo Alarcón, brinda una entrevista en el programa @UnCafeConJJ, en la que comparte información relevante sobre su gestión al frente de la Institución y los avances en casos de connotación nacional. pic.twitter.com/oHAJJs6sNk — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 27, 2026

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Los delitos que se investigan en los casos Triple A y Goleada

En el proceso Triple A, la Fiscalía investiga el presunto delito de comercio ilegal de combustibles. En el caso Goleada, en cambio, la indagación se centra en la supuesta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

Como parte de esta última causa, para la mañana de este viernes está prevista la audiencia de vinculación del actual asambleísta Raúl Chávez, quien fue concejal de Guayaquil y mantiene una relación personal con Álvarez.

Sobre esta diligencia, Alarcón afirmó que el fiscal del caso cuenta con elementos de convicción suficientes que permitirían presumir la participación de Chávez en la estructura investigada.

Evidencias presentadas por la Fiscalía en la investigación

El fiscal subrogante detalló que entre los indicios recabados se incluyen chats, informes elaborados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y reportes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), los cuales han sido debidamente contratados y sometidos a peritajes dentro del proceso.

Según indicó, este conjunto de elementos forma parte del sustento con el que la Fiscalía ha impulsado las actuaciones judiciales en ambos casos.

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