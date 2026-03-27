Quién es alias Mono Tole, cabecilla buscado por ataques a militares en Ecuador

Referencial. Militares ecuatorianos refuerzan controles en la frontera norte, donde alias Mono Tole es buscado por ataques contra las Fuerzas Armadas.

En el mundo criminal es conocido como alias Mono Tole, pero su nombre real es Johnathan Tole Collazos, ciudadano colombiano de 37 años. Actualmente figura entre los más buscados por el Departamento de Policía de Putumayo y es considerado objetivo militar por las Fuerzas Armadas de Ecuador.

De acuerdo con reportes de inteligencia, Tole Collazos es uno de los cabecillas de la disidencia de las FARC conocida como Comandos de la Frontera. A esta estructura se le atribuyen delitos como asesinatos selectivos, secuestro de uniformados y el manejo de rutas para la compra y transporte de pasta base de cocaína entre Nariño, Putumayo y Sucumbíos.

Las autoridades ecuatorianas siguen sus movimientos desde 2024, cuando fue señalado como presunto responsable de la emboscada contra un equipo de inteligencia del Ejército en la parroquia Barranca Bermeja, cantón Lago Agrio. En ese ataque murió el cabo Daniel Valencia, mientras que otros cuatro militares resultaron heridos.

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Escapes y operaciones militares en la frontera

Desde entonces, las Fuerzas Armadas han ejecutado al menos tres operativos para intentar capturarlo, pero en todos los casos logró evadir el cerco militar, presuntamente con apoyo de pobladores en la zona de frontera.

Su identidad se hizo más visible tras el bombardeo a un campamento en el sector de Santa Rosa, en Sucumbíos, que, según el alto mando militar, era utilizado por la estructura para descanso y entrenamiento de sus integrantes.

Informes de inteligencia también lo vinculan con la emboscada en la que fueron asesinados 11 militares en Alto Punino, en mayo de 2025, durante un operativo contra la minería ilegal.

El ascenso de Mono Tole tras la caída de alias Gerente

Tras la captura y posterior extradición de Roberto Álvarez, alias Gerente, otro de los cabecillas de Comandos de la Frontera, Tole Collazos, habría asumido un rol de mayor influencia dentro de la organización, lo que incrementó su prioridad como objetivo para las autoridades de Ecuador y Colombia.

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