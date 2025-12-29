INTERPOL informa de 85 arrestos de fugitivos: Ecuador destaca como enclave del crimen

INTERPOL informó la captura de 85 fugitivos en una operación internacional que abarcó América Latina, el Caribe y Europa.

Una operación internacional coordinada por INTERPOL en América Latina, el Caribe y Europa culminó con la detención de 85 personas buscadas bajo Notificaciones Rojas, además de la localización de otras 18 prófugos. La campaña, desarrollada entre junio y noviembre de 2025, reunió a investigadores de 17 países para compartir inteligencia en tiempo real y enfocarse en 184 casos de alta prioridad.

La acción se enmarca en el proyecto EL PACCTO 2.0, una iniciativa financiada por la Unión Europea que busca establecer una red internacional permanente de investigadores de fugitivos. INTERPOL destacó que la operación permitió fortalecer la cooperación policial interregional y estandarizar el intercambio de información sobre algunos de los sospechosos más buscados del mundo.

España, Portugal, Ecuador, Chile y otros países fueron escenarios de detenciones clave, que evidencian la magnitud del crimen organizado transnacional y la necesidad de respuestas coordinadas.

Ecuador como enclave del crimen organizado

Ecuador tuvo un papel relevante en la operación. En el país se logró la captura de un fugitivo lituano requerido por tráfico de drogas, tras coordinación entre la Policía Nacional y la Unidad de Apoyo a Investigaciones de Fugitivos de INTERPOL.

Además, la organización internacional señaló que Ecuador figura como un enclave estratégico para el crimen organizado, al ser utilizado como punto de salida de cargamentos de cocaína hacia Europa. Un caso emblemático fue la detención en Emiratos Árabes Unidos del ciudadano albanés Dritan Gjika, acusado de enviar cocaína desde Ecuador oculta en exportaciones de banano.

La presencia de mafias extranjeras y la utilización del territorio ecuatoriano como plataforma logística refuerzan las alertas sobre la penetración del crimen organizado en la región. INTERPOL subrayó que el país se encuentra en la mira de redes internacionales que aprovechan su ubicación geográfica y sus puertos para expandir operaciones ilícitas.

Fugitivos prioritarios y delitos graves

Durante la operación, INTERPOL y los países participantes se reunieron en El Salvador y Ecuador para identificar a los fugitivos más peligrosos, vinculados a delitos violentos y al crimen organizado transnacional.

Entre los arrestados, 19 eran requeridos por asesinato, 29 por narcotráfico, 28 por delitos contra niños y siete por violación. Otros fueron detenidos por trata de personas, lavado de dinero y delitos relacionados con organizaciones criminales.

Las acciones también apuntaron contra estructuras como la pandilla internacional MS-13, facciones del crimen organizado albanés y la red armada de los Comandos de las Fronteras. Entre junio y diciembre de 2025, cuatro fugitivos vinculados al grupo Tren de Aragua fueron arrestados en Colombia y España, lo que evidencia la expansión de esta organización en distintos continentes.

