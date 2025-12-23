Asalto armado en el norte de Quito: roban 100 mil dólares a extranjero

Delincuentes armados interceptaron el vehículo de las víctimas en El Condado

Un violento asalto armado tipo sacapintas se registró en el sector El Condado, al norte de Quito, y dejó como saldo el robo de USD 100.000 en efectivo y dos personas heridas por impactos de arma de fuego, según informó la Policía Nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, la víctima, un ciudadano de nacionalidad china, acudió junto a otra persona a una entidad bancaria ubicada en un centro comercial del sector, donde realizaron el retiro de 100.000 dólares. Tras completar la transacción, ambos se movilizaban en un vehículo de color negro.

La Policía indicó que, previo al traslado del dinero, la víctima no solicitó resguardo policial, pese a tratarse de una suma considerable.

Ataque armado en plena vía

Durante el trayecto, el vehículo fue interceptado por varios sujetos armados que se movilizaban en motocicletas. Los delincuentes realizaron múltiples detonaciones de arma de fuego contra el automóvil para obligar a sus ocupantes a detenerse.

Producto del ataque, los dos ocupantes del vehículo resultaron heridos. Luego de neutralizar a las víctimas, los agresores se apoderaron del dinero en efectivo y huyeron del lugar con rumbo desconocido. La rapidez del asalto dificultó la localización inmediata de los responsables.

Heridos y operativo policial

Uno de los heridos fue trasladado de urgencia a la clínica Cotocollao, donde recibió atención médica. Hasta el cierre de esta información, no se ha detallado su estado de salud.

La Policía Nacional desplegó unidades investigativas y recaba información para identificar y localizar a los autores del asalto armado, ocurrido en una de las zonas comerciales del norte de la capital.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a solicitar acompañamiento policial al realizar retiros de grandes sumas de dinero, con el fin de prevenir delitos tipo sacapintas en Quito.

De acuerdo con información de la Policía, entre el 1 de enero y el 21 de diciembre se han reportado 6.488 casos de personas que han sido víctimas de robos. Esta cifra es similar a la registrada en el mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 6.346 denuncias.

