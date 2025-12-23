Operativos de la AMT en Quito: estas son las calles y avenidas controladas

AMT refuerza controles en Quito por Navidad: revise las vías

Personal de la Agencia Metropolitana de Transito realizará varios operativos de control este martes 23 de diciembre.

Ante el incremento del flujo vehicular por las festividades navideñas, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ejecuta este martes 23 de diciembre una serie de operativos de control en distintos puntos de Quito, con el objetivo de ordenar la movilidad, reforzar la seguridad vial y prevenir siniestros de tránsito.

Los controles se concentran en ejes viales estratégicos del norte, centro y sur de la capital, donde se registra mayor circulación de vehículos particulares, transporte público y pesado. Las acciones incluyen pruebas de alcoholemia, control de carriles exclusivos, fiscalización de transporte público e interprovincial, motocicletas y control preventivo de velocidad.

Control de estado de embriaguez

De los Nogales y Tungurahua: de 16:00 a 20:00

Control de carril exclusivo

Av. de la Prensa y Zamora hasta Diego Vásquez de Cepeda y Bellavista / calle Indanza: de 16:30 a 19:30

Av. Pedro Vicente Maldonado y Borbón (operativo móvil): de 17:30 a 19:30

Control de transporte pesado

Av. Simón Bolívar y De los Nogales: de 09:00 a 11:00

Av. Mariscal Sucre y Mañosca: de 14:00 a 15:00

Control de transporte interprovincial

Av. Panamericana Norte y Colonia: de 12:00 a 14:00

Control de transporte público

Av. de la Prensa y del Maestro: de 15:00 a 17:00

Control de placas

Av. Mariscal Sucre y Universitaria: de 14:00 a 15:00

Control de motocicletas

Calle Chimborazo y Bahía de Caráquez: de 10:00 a 11:00

Control de ciclovía

Av. Naciones Unidas y Veracruz: de 06:30 a 08:00

Control preventivo de velocidad

Av. Panamericana Norte y Calixto Muzo: de 12:00 a 13:00

Control de competencias en vía pública

Av. Galo Plaza Lasso y De los Arupos: de 23:00 a 00:00

La AMT exhorta a la ciudadanía a respetar las normas de tránsito, cumplir los límites de velocidad y evitar el consumo de alcohol antes de conducir. Las autoridades recuerdan que reducir la velocidad salva vidas y que la corresponsabilidad ciudadana es clave para una movilidad segura.

