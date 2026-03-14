La inteligencia artificial mejora los looks del prefecto Mario Mancino

El prefecto de Loja combina identidad rural y presencia política en su manera de vestir. La IA propone cómo podrían elevarse.

La IA eleva el look institucional del prefecto con un traje mejor entallado y más moderno.

De Loja, esa tierra donde se cultiva uno de los cafés más apreciados del Ecuador, no solo salen granos de aroma intenso. También hay personajes profundamente conectados con el campo, la tradición y la identidad del sur del país. Y esa conexión, curiosamente, muchas veces también se nota en la forma de vestir.

El prefecto Mario Mancino es un buen ejemplo: ganadero, agricultor y político que parece llevar su conexión con la tierra no solo en el discurso, sino también en el estilo.

En sus apariciones públicas, Mancino se mueve entre dos mundos. Por un lado, el de la institucionalidad política que exige trajes y presencia formal; por el otro, el del campo que define buena parte de su identidad. De ahí que no resulte extraño verlo con sombrero, chaquetas de aire rural o prendas que evocan ese vínculo con la vida agrícola.

Sin embargo, como ocurre con muchos perfiles públicos, el reto está en equilibrar autenticidad con una imagen institucional más pulida. En política, cada prenda comunica: el tipo de saco, el corte del pantalón o incluso los accesorios terminan enviando señales.

EXPRESIONES revisa algunos de sus looks públicos y los pasamos por nuestro Semáforo de la Moda, dejando que la inteligencia artificial también proponga cómo podrían elevarse sus outfits sin perder su esencia de hombre de campo.

La IA mejora el estilo de la asambleísta Mónica Palacios Leer más

La IA en acción

En evento semiformal un jersey sobre camisa manga larga con mejor ajuste en hombros. Incluso combinar con botines por su identidad agro.

La IA le sugiere lucir incorporar botines en eventos casuales. Foto: Artlist

En recorridos, seguir con el sombrero como elemento distintivo, pero elevar el outfit con una chaqueta de corte más estructurado, camisa clara bien planchada y pantalón oscuro de mejor caída. Así conservaría su esencia rural con una imagen más pulida.

Su look vaquero con prendas mejor combinadas. Foto: Artlist

En eventos protocolarios mantener la fórmula traje oscuro + corbata, pero apostar por un corte de sastrería más moderno, con solapas definidas y pantalón ligeramente más ajustado. El resultado sería una imagen más contemporánea sin perder formalidad.

Claves de estilo

Identidad territorial: El uso del sombrero y las chaquetas de campo refuerza su imagen de agricultor y ganadero, algo que conecta con el electorado rural.

Formalidad funcional: Suele apostar por sacos clásicos y camisas abiertas, un punto medio entre lo político y lo cotidiano.

El reto del ajuste: Una sastrería más entallada podría elevar su imagen pública sin perder cercanía.

Menos contraste, más armonía: Elegir mejor la combinación entre saco, camisa y pantalón ayudaría a lograr looks más equilibrados.

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