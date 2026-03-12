‘El diablo viste a la moda 2’ revela nuevo teaser y póster oficial

La secuela de la icónica película vuelve con nuevas imágenes que reavivan la historia del universo editorial.

La casa productora 20th Century Studios presentó este 12 de marzo un nuevo teaser tráiler y el póster oficial de The Devil Wears Prada 2, la esperada secuela del clásico cinematográfico ambientado en el mundo de la moda. El material promocional comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde fue compartido por parte del elenco principal y generó una ola de reacciones entre los fans de la película original.

Junto con el lanzamiento del adelanto, el estudio también confirmó el inicio de la venta anticipada de boletos para la cinta, cuyo estreno en salas está previsto para el 1 de mayo de 2026. Con ello, la producción vuelve a poner en el centro de la conversación a uno de los universos más recordados del cine pop de los 2000.

¿De qué trata ‘El diablo viste a la moda 2’?

La secuela retoma la historia del mundo editorial de moda presentado en The Devil Wears Prada, donde la periodista Andy Sachs regresa al competitivo entorno de la revista Runway mientras la poderosa editora Miranda Priestly enfrenta los cambios de una industria que ha evolucionado con la irrupción de lo digital y las nuevas dinámicas mediáticas.

La película vuelve a contar con la participación de Meryl Streep en el papel de Miranda Priestly y Anne Hathaway como Andy Sachs, dos de los personajes que definieron la identidad de la primera entrega. La producción busca explorar cómo ambos personajes se adaptan a un panorama mediático y fashion completamente distinto al que dominaron años atrás.

De igual manera al elenco se suman Emily Blunt como Emily Charlton y Stanley Tucci como Nigel respectivamente. 20th Century Studios Via Instagram

El teaser adelanta el regreso al universo de Runway

El nuevo teaser funciona como un primer vistazo al tono que tendrá la secuela. El adelanto muestra el regreso al entorno de la revista Runway, ahora atravesado por los cambios en la industria de la moda, la digitalización de los medios y la presión constante por mantenerse relevante en un mercado cada vez más competitivo.

Aunque el avance no revela demasiados detalles de la historia, sí confirma el regreso del drama editorial que convirtió a la película original en un fenómeno de cultura pop.

Con el estreno fijado para mayo, el lanzamiento del teaser y el póster oficial marca el inicio de la campaña promocional que acompañará a una de las secuelas más esperadas por los fans del cine y la moda.

