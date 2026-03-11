Kathryn Hahn será Madre Gothel en el live action de 'Enredados'

Kathryn Hahn asiste a la 32.ª edición de los Premios Anuales de Actor en el Auditorio Shrine y Expo Hall el 1 de marzo de 2026 en Los Ángeles, California.

La actriz estadounidense Kathryn Hahn fue confirmada oficialmente como la nueva Madre Gothel en la adaptación live action de Tangled, uno de los próximos proyectos de Walt Disney Studios. El anuncio se produjo el 10 de marzo de 2026, luego de que la propia intérprete publicara en sus redes sociales un video vistiendo una camiseta con la imagen de la icónica villana. Horas después, el estudio ratificó la noticia, poniendo fin a meses de especulación y celebrando una elección que muchos seguidores del estudio llevaban años proponiendo.

La producción estará dirigida por Michael Gracey, reconocido por el musical The Greatest Showman, y contará con Teagan Croft en el papel de Rapunzel y Milo Manheim como Flynn Rider. Con esta combinación de talento joven y una actriz consolidada para el rol antagonista, Disney busca darle una nueva dimensión a la historia que en 2010 se convirtió en uno de los éxitos animados más recordados del estudio.

Aunque hoy su nombre está ligado a grandes producciones, la carrera de Hahn comenzó lejos de los grandes estudios. Sus primeros pasos se dieron en el teatro y posteriormente en televisión, donde ganó reconocimiento gracias a su participación en la serie Crossing Jordan. A partir de allí, se convirtió en una presencia habitual en comedias de Hollywood como How to Lose a Guy in 10 Days, Anchorman: The Legend of Ron Burgundy y Step Brothers, destacándose por su capacidad para robar escena incluso en papeles secundarios.

Con el paso de los años, la actriz amplió su registro hacia proyectos más dramáticos e independientes. Películas como Afternoon Delight y Private Life evidenciaron una faceta más compleja de su trabajo, mientras que el éxito comercial de la saga Bad Moms confirmó que también podía liderar producciones de gran alcance. Este recorrido consolidó su reputación como una intérprete versátil, capaz de moverse entre el humor irreverente y el drama más íntimo.

De Marvel a Disney

Su popularidad global se disparó aún más tras su participación en el Marvel Cinematic Universe, donde interpretó a Agatha Harkness en la serie WandaVision y posteriormente en Agatha All Along. Esa combinación de carisma, ironía y oscuridad es precisamente la que ahora la lleva al universo Disney como Madre Gothel. Con el rodaje previsto para finales de 2026 y estreno proyectado para 2027, Hahn se prepara para asumir uno de los papeles más icónicos entre las villanas modernas del estudio.

