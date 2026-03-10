Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Pablo Alborán en concierto.
Pablo Alborán en concierto.Cortesía

Conciertos en Ecuador marzo 2026: fechas de Kudai, Kiruba y Pablo Alborán

Milo J, Kudai y Pablo Alborán son los artistas internacionales que tienen shows confirmados en Ecuador

Marzo trae varios conciertos para Ecuador, especialmente para las principales ciudades del país, Guayaquil y Quito. Los artistas con shows confirmados tanto nacionales como internacionales han apostado por acercarse a su público y ofrecer experiencias únicas en vivo.

Kudai y Kiruba

La banda chilena Kudai y y la agrupación ecuatoriana Kiruba se presentarán por primera y única vez juntas en el coliseo Rumiñahui, en Quito, el próximo 12 de marzo y en Guayaquil en el Centro de Convenciones el 14 de marzo. El valor de las entradas están entre $40 y $120.

RELACIONADAS
bad bunny

Bad Bunny cumple 32 años y regresa a Instagram con foto tras meses de ausencia

Leer más

Pablo Alborán

El cantante español Pablo Alborán regresa a Ecuador para ofrecer dos presentaciones en el marco de su gira internacional Km0. El primer concierto se realizará el 19 de marzo en Quito, en el Coliseo General Rumiñahui, mientras que el segundo será el 21 de marzo en Guayaquil, en el Coliseo Voltaire Paladines Polo. El precio de las entradas va desde los $35 hasta los $150.

Milo J

El rapero argentino Milo J llega a Ecuador por primera vez con tres show confirmados. Tras el éxito en ventas en Quito, el cantante de 19 años abrió una segunda fecha en la capital.

El artista se presentará el 25 y 27 de marzo en Quito, en el Coliseo General Rumiñahui, y el 28 de marzo en Guayaquil, en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, ambos a las 20:30. El valor de los boletos va desde los $35 hasta los $130.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Jornada laboral de 10 horas en Ecuador: guía sobre el Acuerdo 059

  2. Rosalía habla sobre Picasso y genera críticas en redes: ¿qué dijo la cantante?

  3. Cuánto dinero genera La Velada del Año: el negocio detrás del show

  4. Bachillerato gratuito 2026: cómo inscribirse y quiénes pueden postular

  5. Liderazgo humano será clave para integrar la inteligencia artificial empresarial

LO MÁS VISTO

  1. Décimo cuarto sueldo 2026 en Ecuador: fecha límite de pago y qué hacer si no llega

  2. Reimberg sugiere que la Revolución Ciudadana busca atentar contra los Álvarez

  3. Botafogo vs Barcelona SC: alineaciones y dónde ver EN VIVO | Copa Libertadores

  4. Precio de gasolinas y diésel en Ecuador podría aumentar hasta un 5 % este 12 de marzo

  5. Petróleo supera los $ 100 y el impacto para Ecuador se sentirá en los combustibles

Te recomendamos