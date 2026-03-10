Conciertos en Ecuador marzo 2026: fechas de Kudai, Kiruba y Pablo Alborán

Milo J, Kudai y Pablo Alborán son los artistas internacionales que tienen shows confirmados en Ecuador

Marzo trae varios conciertos para Ecuador, especialmente para las principales ciudades del país, Guayaquil y Quito. Los artistas con shows confirmados tanto nacionales como internacionales han apostado por acercarse a su público y ofrecer experiencias únicas en vivo.

Kudai y Kiruba

La banda chilena Kudai y y la agrupación ecuatoriana Kiruba se presentarán por primera y única vez juntas en el coliseo Rumiñahui, en Quito, el próximo 12 de marzo y en Guayaquil en el Centro de Convenciones el 14 de marzo. El valor de las entradas están entre $40 y $120.

Pablo Alborán

El cantante español Pablo Alborán regresa a Ecuador para ofrecer dos presentaciones en el marco de su gira internacional Km0. El primer concierto se realizará el 19 de marzo en Quito, en el Coliseo General Rumiñahui, mientras que el segundo será el 21 de marzo en Guayaquil, en el Coliseo Voltaire Paladines Polo. El precio de las entradas va desde los $35 hasta los $150.

Milo J

El rapero argentino Milo J llega a Ecuador por primera vez con tres show confirmados. Tras el éxito en ventas en Quito, el cantante de 19 años abrió una segunda fecha en la capital.

El artista se presentará el 25 y 27 de marzo en Quito, en el Coliseo General Rumiñahui, y el 28 de marzo en Guayaquil, en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, ambos a las 20:30. El valor de los boletos va desde los $35 hasta los $130.

