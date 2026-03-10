Tras su paso por En contacto, Samantha Quenedit estrena el tema 'Agüita salada'

La exjurado de En contacto prepara el lanzamiento de su nuevo merengue urbano mientras impulsa su carrera musical

Samantha Quenedit fue convocada como jurado del reality Baila en su salsa, del programa En contacto, donde compartió con el elenco del matinal. Tras su salida no se quedó lamentando. La también Miss Grand Ecuador 2025 ya está enfocada en nuevos proyectos.

(Te invitamos a leer: Magneto y Mercurio regresan a Ecuador: fechas, ciudad y cómo comprar entradas)

Ella suma varios talentos: es bailarina, comunicadora y cantante, además de dirigir su propia academia de baile en Quito. La televisión le gusta y lo considera un espacio atractivo, pero asegura que no es algo que le quite el sueño.

Con agenda llena

Álex Vizuete quiere protagonizar la serie de Marko Leer más

Su estilo en pantalla es más bien fresco y natural, alejado de la polémica o la mala vibra que muchos consideran necesaria para llamar la atención en televisión. En diálogo con EXPRESIONES, admitió que le sorprendió el revuelo que se generó en redes sociales cuando se conoció su salida de En contacto.

Sin embargo, lo ocurrido tampoco es algo inusual. Varios talentos pasan por el matinal durante algunas semanas, tienen protagonismo y luego les dicen adiós.

Mientras el tema sigue generando comentarios en redes sociales, Samantha ya se encuentra instalada en Guayaquil. Está preparando presentaciones musicales y planea abrir su academia de baile en la ciudad, sin dejar de lado la que mantiene en la capital. Su agenda, por ahora, está llena de planes.

El 20 de marzo lanzará el tema Agüita salada, un merengue urbano. La canción fue escrita por ella y su hermano, Alejandro.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!