Álex Vizuete quiere protagonizar la serie de Marko

El actor aspira a ser parte de esta producción del venezolano y además ganar 100.000 dólares del reality El Desorden de Marko

Comenzó El Desorden de Marko, un streaming especial que se transmite en vivo a través del canal de YouTube del creador de contenido Marko.

El proyecto se desarrolla las 24 horas del día hasta el domingo 15, con 15 participantes que conviven mientras enfrentan pruebas de talento, retos y dinámicas diseñadas para mostrar su personalidad, ingenio y capacidad para trabajar bajo presión.

Entre los concursantes figura el ecuatoriano Álex Vizuete, quien forma parte de este grupo en el que también participan representantes de Cuba, Colombia, República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico.

Un premio de cien mil dólares

El objetivo del programa es seleccionar a cuatro finalistas, quienes protagonizarán la nueva serie original del venezolano Marko. La grabación comenzará después de que termine el streaming y la producción tendrá cuatro episodios, que se estrenarán en YouTube dos meses más tarde.

El formato no se limita a creadores de contenido. En la competencia intervienen famosos, influencers y personas sin fama previa, lo que le da al reality una mezcla de perfiles y estilos.

Además, El Desorden de Marko incluirá un podcast diario de lunes a viernes, entrevistas y momentos especiales con invitados.

El competidor que obtenga el primer lugar se llevará 100.000 dólares.

“Tuve la oportunidad de ser seleccionado por Marko. Mi compromiso es dar lo mejor de mí”, expresó el actor.

