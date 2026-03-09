Anthropic abre Claude Marketplace, una tienda de herramientas para su asistente de IA

Con esta iniciativa, la compañía busca que desarrolladores creen e integren nuevas funciones en Claude AI

La empresa de inteligencia artificial Anthropic, conocida por desarrollar el asistente conversacional Claude AI, anunció el lanzamiento de Claude Marketplace, una nueva plataforma pensada para ampliar las capacidades de su ecosistema de IA. La compañía busca que empresas y desarrolladores puedan integrar herramientas externas directamente dentro del asistente, transformándolo en un entorno de trabajo más amplio.

La propuesta se inscribe en una tendencia creciente dentro de la industria: convertir a los asistentes de inteligencia artificial en plataformas capaces de ejecutar aplicaciones y servicios de terceros.

En lugar de usar la IA solo para generar respuestas o contenido, la idea es que también funcione como un centro operativo desde el cual los usuarios puedan interactuar con distintas herramientas profesionales y automatizar tareas dentro de un mismo entorno.

Cómo funcionará Claude Marketplace

A través de estas aplicaciones, los usuarios pueden ejecutar tareas directamente dentro de Claude AI. Claude

En esencia, Claude Marketplace opera como una tienda de aplicaciones enfocada en herramientas que funcionan con los modelos de Claude; desde este espacio, empresas y desarrolladores podrán ofrecer servicios o integraciones que se ejecuten directamente dentro del asistente.

El sistema está diseñado especialmente para entornos empresariales: en lugar de gestionar múltiples contratos o plataformas de software por separado, las organizaciones podrán centralizar la adquisición y gestión de herramientas de IA dentro del propio ecosistema de Claude, simplificando procesos de facturación, integración y despliegue tecnológico.

Además, muchas de estas aplicaciones se apoyan en el llamado Model Context Protocol (MCP), un estándar que permite conectar el chatbot con software externo y ejecutar acciones directamente desde la conversación. De esta manera, Claude puede interactuar con otras plataformas sin que el usuario tenga que abandonar la interfaz del asistente.

Primeras aplicaciones integradas

El lanzamiento llega acompañado de varias integraciones con herramientas especializadas que apuntan principalmente a casos de uso empresariales, desde desarrollo de software hasta análisis de datos o trabajo legal.

Entre los socios iniciales del marketplace se encuentran:

GitLab: permite gestionar procesos del ciclo de vida del desarrollo de software, integrando controles de seguridad, calidad y gobernanza de nivel empresarial.

Harvey: una plataforma enfocada en el trabajo legal complejo, que facilita tareas como la revisión de contratos o el análisis regulatorio.

Lovable: permite crear y desplegar aplicaciones completas utilizando lenguaje natural, sin necesidad de escribir código desde cero.

Replit: permite que los desarrolladores de una organización creen e implementen software de nivel de producción utilizando lenguaje natural, aprovechando directamente las capacidades de Claude AI.

Rogo: orientado al sector financiero, permite generar presentaciones y modelos financieros de nivel institucional, realizar investigaciones de mercado o de empresas y trabajar junto a un asistente especializado en análisis financiero dentro de Claude.

Snowflake Cortex: ofrece herramientas para analizar, transformar y actuar sobre datos empresariales dentro del entorno seguro de Snowflake.

Dentro de esta nueva interfaz, son 6 las aplicaciones principales. EXPRESO

Además, el marketplace incorpora conectores con servicios ampliamente utilizados en entornos profesionales, como Google Workspace (incluyendo Gmail, Google Drive y Google Calendar), así como integraciones con DocuSign, LegalZoom, FactSet y MSCI. Estas integraciones permiten que los usuarios consulten documentos, gestionen firmas digitales, accedan a información financiera o coordinen tareas sin abandonar la interfaz del asistente.

El objetivo es que Claude funcione como un centro operativo desde el cual ejecutar distintas herramientas empresariales, reduciendo la necesidad de cambiar entre múltiples plataformas y permitiendo que la inteligencia artificial participe activamente en procesos de trabajo complejos.

Sobre la disponibilidad y el acceso

Por el momento, Claude Marketplace se encuentra en una fase inicial o vista previa limitada, enfocada principalmente en clientes empresariales que ya utilizan los servicios de Claude; estando actualmente definido en su sitio web como una invitación a "la lista de espera de socios".

Introducing the Claude Marketplace, a way for enterprises to simplify their procurement of AI tools.



Now in limited preview. pic.twitter.com/4dm4x6Y9O2 — Claude (@claudeai) March 6, 2026

El acceso a estas integraciones también está ligado a los planes de pago del asistente; véase Pro, Team o Enterprise y, se encuentra disponible principalmente en las versiones web y de escritorio del servicio.

Con este movimiento, Anthropic busca posicionar a Claude no solo como un chatbot avanzado, sino como una plataforma de productividad basada en inteligencia artificial, capaz de integrarse con múltiples herramientas del entorno laboral y competir en un mercado donde cada vez más empresas apuestan por ecosistemas completos de IA.

