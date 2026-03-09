Caso Blanqueo Fito: termina la audiencia preparatoria y la jueza entra a deliberar

La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del denominado caso Blanqueo Fito llegó a su décimosexta jornada. Tras concluir las intervenciones de todas las partes procesales, la jueza que conoce la causa suspendió la diligencia para deliberar si llama a juicio a los 21 procesados por presunto lavado de activos.

La diligencia se extendió durante la noche del domingo y finalizó a las 00:01 de este lunes 9 de marzo. Durante esa jornada, las defensas de los procesados continuaron con sus alegaciones frente al dictamen acusatorio presentado por la Fiscalía General del Estado.

Una vez finalizadas todas las intervenciones, la Fiscalía informó que la fecha y hora para reinstalar la diligencia y anunciar su resolución serán comunicadas oportunamente.

Contexto del caso

El proceso penal investiga una presunta estructura financiera vinculada al entorno de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de la organización criminal Los Choneros, que habría sido utilizada para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito.

Según la Fiscalía, en este caso se acusa a 17 personas naturales y cuatro jurídicas que habrían participado en el manejo de empresas, cuentas bancarias y operaciones comerciales para ocultar el origen de dinero vinculado a actividades criminales.

Las investigaciones fiscales señalan que la estructura habría movilizado más de 25 millones de dólares dentro del sistema financiero ecuatoriano mediante transacciones, compra de bienes y la utilización de compañías que funcionarían como fachada.

Entre los procesados figuran familiares y personas cercanas al cabecilla criminal, incluyendo su pareja,Inda Mariela Peñarrieta, y otros allegados, quienes habrían participado en la adquisición de propiedades, manejo de cuentas y creación de empresas para canalizar fondos.

La audiencia preparatoria de juicio se instaló en enero de 2026 y ha tenido varias jornadas para la presentación de los elementos de convicción de la Fiscalía y los argumentos de las defensas.

¿Cuáles son las siguientes etapas del proceso?

Concluida esta etapa, la jueza deberá resolver si existen suficientes elementos para llamar a juicio a los 21 procesados o, por el contrario, dictar sobreseimientos en favor de alguno de ellos. Si son llamados a juicio, se conformará un tribunal de juzgamiento en donde la Fiscalía expondrá su teoría y presentará sus pruebas. La defensa presentará su testigos y se dictará una sentencia condenatoria o absolutoria.

La decisión marcará el siguiente paso del proceso judicial que investiga la presunta red de lavado de activos vinculada al círculo cercano de alias Fito, uno de los casos más relevantes contra las finanzas del crimen organizado en Ecuador.

