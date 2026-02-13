¿Quién es alias Chucky, el aliado de 'Fito' recluido en El Encuentro?

Julio Alejandro Rosado Moreira, identificado con el alias de Chucky, fue ingresado este viernes 13 de febrero de 2026 al centro penitenciario de máxima seguridad 'El Encuentro'. El traslado fue confirmado por el ministro del Interior, John Reimberg, tras la detención de Rosado Moreira en un operativo ejecutado por el Bloque de Seguridad.

La recaptura se registró en el sector de Cotogchoa, en el cantón Rumiñahui, mediante una operación coordinada entre inteligencia militar y policial. Según los registros oficiales, el detenido es considerado un objetivo de alto valor nacional y se lo vincula jerárquicamente con la organización delictiva Los Choneros, específicamente con el círculo cercano de alias Fito.

De esta no te escapas.



Bienvenido a El Encuentro. pic.twitter.com/UKJO0l8OGS — John Reimberg (@JohnReimberg) February 13, 2026

Historial delictivo y zonas de influencia

Alias Chucky no era un cuadro menor dentro de la estructura chonera. Según los reportes oficiales, el capturado ejercía una influencia determinante en las provincias de Sucumbíos, Orellana y Pedernales. Estas zonas son consideradas críticas por el Estado, al ser nodos logísticos para el control de las rutas del narcotráfico que conectan la Amazonía con los puertos de la Costa ecuatoriana.

Su prontuario es extenso y sombrío. Rosado Moreira se encontraba prófugo desde su evasión en 2024 del centro carcelario de Sucumbíos. Sobre él pesa una condena ejecutoriada de 34 años de prisión por el asesinato de un servidor policial en Lago Agrio, ocurrido en junio de ese mismo año. Para el Gobierno, su recaptura representa la recuperación de un eslabón perdido en la cadena de justicia tras su huida.

Acciones contra estructuras delictivas

La captura de Julio Rosado Moreira se vincula, según el Ejecutivo, con las estrategias frente a grupos de delincuencia organizada. Los informes oficiales señalan que su relación con el círculo cercano de alias Fito le otorgaba un rol operativo dentro de la organización Los Choneros, especialmente en la región amazónica.

El Bloque de Seguridad informó que el operativo en Rumiñahui forma parte de la planificación para el control territorial frente a grupos armados. Con el ingreso de Rosado a 'El Encuentro', las autoridades buscan reducir la capacidad operativa de la organización, mientras se mantienen activos los protocolos de búsqueda de otros ciudadanos con requerimientos judiciales en el territorio nacional.

