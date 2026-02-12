Capturado alias Chucky, aliado cercano de Fito y líder operativo de Los Choneros

El Bloque de Seguridad detuvo a alias Chucky, identificado como pieza clav en la estructura financiera de Los Choneros

El Bloque de Seguridad capturó en Cotogchoa, en el cantón Rumiñahui (Pichincha), a Julio Alejandro, alias Chucky.

El Bloque de Seguridad, en una operación conjunta entre el Ejército Ecuatoriano y el Centro Nacional de Inteligencia, capturó en Cotogchoa, en el cantón Rumiñahui (Pichincha), a Julio Alejandro, alias Chucky, señalado como objetivo de alto valor nacional dentro del grupo armado organizado Los Choneros.

Según información oficial, alias Chucky era considerado uno de los cabecillas con mayor influencia territorial, especialmente en Sucumbíos, Orellana y Pedernales, donde habría ejercido control sobre rutas estratégicas utilizadas para el narcotráfico entre la Amazonía y la Costa.

Las autoridades confirmaron que el detenido se fugó en 2024 del Centro de Privación de Libertad N.º 1 de Sucumbíos, donde debía cumplir una sentencia de 34 años de prisión por el asesinato de un policía en esa provincia.

Detenido. Alias Fito actualmente se encuentra en una cárcel de Brooklyn, Estados Unidos.

Alias Chucky forma parte del vínculo cercano de alias Fito

Además, se le atribuye participación en varios hechos violentos y se lo identifica como parte del círculo de confianza de alias Fito, uno de los líderes más conocidos de esa organización criminal.

De acuerdo con el Bloque de Seguridad, la aprehensión de alias Chucky constituye un golpe directo a la estructura operativa y financiera de Los Choneros, debido a su rol en la articulación de rutas ilícitas y en la coordinación de actividades delictivas en distintas zonas del país.

La operación se ejecutó sin que se reporten enfrentamientos o heridos, y las autoridades señalaron que las investigaciones continuarán para identificar a otros integrantes vinculados a esta red criminal.

