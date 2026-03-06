Dos incendios se reportan en distintos puntos de Guayaquil este viernes 6 de marzo

Las emergencias han movilizado al Cuerpo de Bomberos de Guayaquil a dos puntos del centro y sur de la ciudad

Un inmueble se incendió en las calles Rumichaca y Benalcázar, en el centro de Guayaquil, la tarde de este viernes 6 de marzo.

Dos incendios estructurales se reportan en distintos puntos de Guayaquil la tarde de este viernes 6 de marzo. El primero se desarrolla en un inmueble ubicado en las calles Rumichaca y Benalcázar, en el centro de la ciudad. La alerta ingresó a las 16:35 al sistema del ECU 911.

Esa entidad indicó que desde su sala operativa en Samborondón coordinó la atención de la emergencia con el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, que movilizó cinco unidades de combate y una ambulancia para atender el siniestro.

En el lugar también se desplegaron dos ambulancias del Ministerio de Salud Pública (MSP) para brindar atención prehospitalaria a posibles afectados, mientras que personal de la Policía Nacional mantiene el resguardo del sector.

Además, personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) ejecuta el cierre de la vía y desvíos vehiculares para facilitar el trabajo de los organismos de socorro.

#BCBGInforma | Atendemos alarma 2 de incendio estructural en calles Rumichaca y Benalcazar. Despachamos 7 unidades de combate, un camión escalera, un camión cisterna y una ambulancia. pic.twitter.com/pkBSLgcJ6v — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) March 6, 2026

Los equipos de respuesta a emergencias se encuentran en el sitio verificando si existen personas heridas y afectaciones en inmuebles contiguos. Hasta las 17:15, los bomberos se mantenían con labores de extinción del fuego.

Incendio en el sur de Guayaquil la tarde del viernes 6 de marzo

La empresa pública municipal de seguridad de Guayaquil, Segura EP, alertó de otro incendio a la misma hora. La emergencia fue reportada en las calles Rosendo Avilés y Los Ríos, en el sur de la ciudad.

Personal de Bomberos y de la Agencia de Tránsito del Ecuador (ATM) acudieron al sitio para atender la novedad. A las 17:01, Segura EP publicó en su cuenta de X una fotografía en la que se observa una unidad de combate de incendios y personas en las aceras observando la escena.

A través del sistema de cámaras de videovigilancia de #SeguraEP, se observó un incendio en una vivienda en Los Ríos y Rosendo Aviles, se alertó a @BomberosGYE para que acudan al sitio y tomen procedimiento. pic.twitter.com/zItLeEbjL9 — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) March 6, 2026

