Ministra de Comercio de Colombia habló de crisis arancelaria con Ecuador: ¿qué dijo?

Exportadores de ese país analizan créditos, incentivos y mediación internacional por el recargo del 50 % a importaciones

La ministra de Comercio de Colombia, Diana Marcela Morales, defendió el diálogo como vía para resolver la tensión comercial con Ecuador.

“Colombia y Ecuador mantienen una relación comercial y productiva que refleja el grado de integración alcanzado entre ambas economías. Precisamente por esa interdependencia, este tipo de tensiones debe tramitarse a través del diálogo y de los mecanismos institucionales que rigen el comercio entre nuestros países”, dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Diana Marcela Morales Rojas. La declaración se dio en medio de la crisis arancelaria que atraviesan ambos países. La funcionaria se refirió a la situación durante una reunión con representantes de 12 sectores productivos que exportan a Ecuador.

El encuentro tuvo como objetivo escuchar las preocupaciones del sector empresarial y analizar posibles alternativas frente al escenario comercial actual. Durante la cita se evaluaron acciones para acompañar a los exportadores colombianos que venden sus productos al mercado ecuatoriano. La reunión también permitió revisar el impacto que las tensiones comerciales han generado en distintos sectores productivos.

Entre las propuestas analizadas se planteó habilitar una línea de crédito a través de Bancóldex dirigida a las empresas que mantienen operaciones comerciales con Ecuador. La iniciativa busca ofrecer respaldo financiero a las compañías que han visto afectadas sus ventas. Además, el Gobierno colombiano analiza identificar oportunidades en otros destinos internacionales para ampliar y diversificar las exportaciones.

Alternativas que analiza Colombia ante la crisis comercial con Ecuador

Los empresarios también plantearon la posibilidad de extender el Certificado de Reembolso Tributario (CERT) a las exportaciones dirigidas a Ecuador. Este instrumento actualmente no aplica para ese mercado, por lo que los gremios consideran que podría convertirse en un mecanismo de apoyo. La propuesta fue incluida dentro de las alternativas que se analizan en medio de la coyuntura comercial.

Durante la reunión también se evaluó la posibilidad de contar con un validador internacional que facilite un canal de interlocución con el Gobierno ecuatoriano. La propuesta busca abrir espacios de diálogo que permitan avanzar hacia una solución al conflicto comercial entre ambos países. Uno de los puntos centrales de la tensión es la denominada ‘tasa de seguridad’, que actualmente alcanza el 50 % para las importaciones colombianas.

“Hemos evaluado la posibilidad de contar con un validador internacional que facilite un canal de interlocución que contribuya a encauzar esta situación. Esta alternativa hace parte de la agenda de análisis y vamos a explorarla con seriedad, porque puede ayudar a abrir espacios que permitan avanzar hacia un escenario de diálogo”, señaló la ministra Morales.

En el encuentro también participó la viceministra de Minas, Sorrel Aroca, junto con representantes de distintos gremios empresariales. Durante la conversación, los asistentes coincidieron en la importancia de preservar los canales diplomáticos entre ambos países. Los empresarios insistieron en la necesidad de mantener reglas de juego claras para el comercio bilateral.

Colombia habla de reciprocidad en medio de la tensión comercial

“Colombia ha actuado con disposición permanente al diálogo y las medidas que hemos adoptado responden a un principio de reciprocidad orientado a evitar desventajas para nuestro aparato productivo. Se trata de decisiones de carácter transitorio encaminadas a restablecer condiciones de equilibrio en el intercambio comercial”.

A pesar de los esfuerzos institucionales adelantados por Colombia en distintos frentes, la situación no ha logrado desescalarse hasta ahora. Actualmente el conflicto se expresa principalmente en el ámbito comercial, donde las medidas aplicadas han generado preocupación en el sector exportador.

“Desde el Gobierno seguiremos gestionando esta situación a través de los canales diplomáticos y de los escenarios de diálogo que permitan encauzarla hacia un escenario de normalidad comercial, sustentado en reglas previsibles de intercambio y en el marco de integración económica que estructura la relación bilateral”, puntualizó la Ministra.

