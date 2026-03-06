Colombia oficializa arancel del 50 % a los productos ecuatorianos

La medida responde a la “tasa de seguridad” que le impuso Ecuador desde el 1 de marzo

El Gobierno de Colombia oficializó mediante Decreto Ejecutivo el alza del arancel del 30 al 50 % a los productos ecuatorianos que importa. Esta medida recíproca se da seis días después de que entrara en vigor el arancel del 50 % impuesto por Ecuador a los productos colombianos.

La medida golpeará aún más la economía de transportistas, productores, exportadores e importadores de Ecuador que venían reclamando, a través de manifestaciones, que cesara la guerra comercial entre los Gobiernos de Daniel Noboa y Gustavo Petro.

El conflicto comercial entre los países vecinos inició el 21 de enero de 2026, cuando el Gobierno ecuatoriano anunció la imposición de una denominada “tasa de seguridad” equivalente al 30 % sobre las importaciones provenientes de Colombia, como ‘castigo’ a ese país por su supuesta falta de cooperación en reforzar la seguridad en la frontera.

Colombia respondió imponiendo el mismo arancel a los productos ecuatorianos. Para el 1 de marzo, Ecuador elevó esa tasa al 50 % y hoy Colombia responde con el mismo arancel.

Los grandes efectos de esta guerra arancelaria

Los empresarios ecuatorianos han expresado su fuerte preocupación por la guerra arancelaria entre ambos países vecinos. Hace pocos días, los gremios productivos advirtieron que la disputa puede causar pérdidas millonarias, caída del comercio y afectación al empleo.

En rueda de prensa, los representantes de las empresas y los gremios productivos señalaron que el comercio bilateral podría verse afectado en unos 65 millones de dólares al mes, que las exportaciones ecuatorianas a Colombia podrían caer hasta 75 %, lo que equivaldría a unos 640 millones de dólares en pérdidas y que alrededor de 40.000 empleos se podrían perder.

