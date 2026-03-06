Atender la salud está más caro, aunque la inflación de febrero es moderada

El precio del petróleo y los aranceles influyen. Los anticonceptivos subieron en 1,53 %, según el INEC

La inflación en Ecuador se mantuvo en niveles moderados en febrero de 2026, aunque algunos rubros comienzan a mostrar presiones en los precios, especialmente en salud y alojamiento.

Según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la inflación mensual fue de 0,21 %, mientras que la inflación anual llegó a 2,56 %. Aunque el indicador sigue bajo, representa un incremento frente a febrero de 2025, cuando la inflación anual fue de 0,25 %.

La inflación acumulada en lo que va del año se ubicó en 0,57 %, mientras que en el mismo periodo del año pasado fue de -0,06 %.

Dentro de la división de salud, varios productos registraron incrementos. Entre los más sensibles estuvieron los suplementos minerales, vitaminas y preparados antianémicos, con una inflación mensual de 1,86 %, y los anticonceptivos hormonales, con 1,63 %.

También se reportaron alzas en gastos de hospitalización (1,59 %), analgésicos y antipiréticos (1,19 %), medicamentos para el sistema nervioso (1,34 %), oftalmológicos (1,12 %) y antiparasitarios (1,53 %).

Para Cristina Murgueitio, directora ejecutiva de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (Asedim), el comportamiento de estos precios envía una señal del impacto de los aranceles aplicados a productos provenientes de Colombia.

“Lo que vemos en esta tabla es el primer impacto del arancel del 30 %. Los productos más sensibles son claros: suplementos vitamínicos (1,86 %) y anticonceptivos hormonales (1,63 %) encabezan la inflación mensual”, explicó a Diario EXPRESO.

Añadió que los gastos de hospitalización también reflejan presión porque insumos médicos como gasas, jeringuillas o equipos de diálisis no recibieron ninguna excepción arancelaria.

Según la representante del gremio, el impacto podría sentirse con mayor fuerza en los próximos meses. “Esto es solo con el arancel al 30 %. Desde el 1 de marzo estamos en el 50 %. El comportamiento del IPC de salud en marzo será considerablemente más evidente”, advirtió.

El aumento de precios ya comienza a sentirse en la cadena de comercialización.

José Zambrano, administrador de una farmacia independiente, señaló que los nuevos valores obligan a ajustar las compras. “No hay dinero ni opción para hacer crédito, entonces se compra menos y se va pidiendo más productos en la medida que se vende”, explicó.

Cuestan más los alojamientos

Otro de los rubros que incidió en el índice de precios fue alojamiento. En esta división destacó el incremento del suministro de agua, con una inflación mensual de 19,33 %.

También subieron el alquiler de casa (0,22 %), alquiler de pieza (0,17 %), alquiler de departamento (0,08 %) y el servicio de seguridad de la vivienda (0,20 %).

El informe del INEC señala además que la canasta básica familiar se ubicó en 824,17 dólares en febrero, lo que representa un incremento de 0,29 % respecto al mes anterior.

Con ese valor, el ingreso familiar promedio cubre el 109,17 % del costo de la canasta, bajo el supuesto de que en un hogar dos personas trabajan y aportan al gasto familiar.

Para el analista económico Larry Yumibanda, el aumento de precios en algunos productos responde a la combinación de factores externos y a la recuperación económica tras la recesión de 2024.

Explica que la economía ecuatoriana comienza a normalizarse y eso genera presiones inflacionarias moderadas. Sin embargo, advierte que la guerra comercial con Colombia y el posible encarecimiento del petróleo por tensiones internacionales podrían presionar aún más los precios en los próximos meses.

“Es una inflación normal para una economía que está saliendo de una recesión, pero la guerra comercial puede empujarla un poco más”, concluyó.

