Entre synth pop y groove disco: así suena el nuevo álbum de Harry Styles

Años después de Harry’s House, el cantante regresa con un disco que abraza la pista de baile con guiños al disco setentero

Es oficial: el nuevo disco de Harry Styles ya está aquí. Kiss All the Time. Disco, Occasionally, producido por Kid Harpoon y Tyler Johnson, propone una mezcla que, a grandes rasgos, se mueve entre el synth pop y las texturas de la música bailable, priorizando el groove y la atmósfera por encima de la estructura clásica del pop.

Más que un lanzamiento mainstream adicional del exintegrante de One Direction, el proyecto funciona como una exploración sonora más arriesgada para el intérprete, que en este cuarto trabajo parece menos interesado en repetir fórmulas y más en expandir su paleta musical.

De igual manera es seguro decir que la promoción alrededor del álbum no se ha hecho esperar: desde su publicación oficial en plataformas de streaming el 6 de marzo, las cuentas del equipo de management de Harry Styles han estado en constante movimiento, compartiendo publicaciones que recapitulan la experiencia de las listening parties organizadas en distintas ciudades del mundo, además de anunciar pop-ups con merchandising oficial del disco.

Pero... de qué va realmente 'Disco, Occasionally'

Tomando como fecha tentativa de grabación desde mediados de 2024 hasta junio de 2025, el proyecto evidencia a un Harry Styles más seguro de su identidad artística, y es que el "disco" en el titulo no es una coincidencia, es más bien un spoiler a la experiencia sensorial a la que Styles te sumergirá, lo que contrasta significativamente con el sonido enteramente pop que definió proyectos previos como Fine Line y HS1 que si bien ocasionalmente se movían entre el soft rock y el pop rock no llegaban a tomar como base recursos más arriesgados.

Sin embargo el proyecto no puede definirse como una oda al disco al cien por ciento como lo fue en su momento Future Nostalgia de Dua Lipa; más bien es una mezcla de sentimientos que rozan el existencialismo mientras el ambiente fiestero envuelve al protagonista, cuando la música a alto volumen y el sentirse acompañado pasa a segundo plano; un concepto que también fue explorado por la también británica, Lorde en Melodrama: qué sucede cuando la fiesta se calma y empiezas a pensar más de lo que deberías.

Volviendo a Disco, Occasionally, en el segundo track, American Girls, Harry Styles deja entrever un trasfondo un tanto melancólico: ¿Cómo se siente ver a todos tus amigos más cercanos casarse mientras uno permanece en el mismo lugar? El sentimiento de estancamiento y, la inevitable pregunta sobre qué se busca para el futuro funciona como eje emocional de la canción.

Algo similar ocurre en Taste Back (número 5), un tema que explora la complejidad de las relaciones amorosas cuando estas comienzan a enfriarse: “Have you tasted it back?”, se pregunta el cantante en la letra, evocando esa sensación de intentar recuperar algo que alguna vez supo bien, pero que ya no se siente igual.

Esa sensación de comunidad, de estar todos juntos… es algo mágico. Harry Styles Cantante y compositor

Y si entramos en un contexto aún más personal del cantante, podemos hablar de Ready, Steady, Go!, un tema que representa uno de los momentos en los que el álbum acelera su energía tanto sonora como emocional: la canción mezcla pop-rock con un groove funky y transmite una sensación de impulso constante, casi como si se tratara de una señal de salida; el propio título encaja con una etapa reciente de Harry Styles: durante su pausa de los escenarios el cantante se dedicó a correr e incluso participó en maratones, por lo que el tema puede leerse como una metáfora de movimiento y ponerse en marcha.

En este campo también podría incluirse el séptimo tema del disco, Season 2 Weight Loss, que funciona como una reflexión sobre la reinvención personal y la forma en que un artista se reencuentra con su público tras un periodo de pausa. La canción aborda esa sensación de regresar siendo, en esencia, la misma persona pero en una versión distinta, más segura y consciente de su identidad artística, algo que dialoga con el momento de madurez creativa.

De igual manera en la recta final del álbum aparece Pop, uno de los momentos más provocadores del disco. La canción introduce a un nuevo personaje llamado Katie y juega constantemente con dobles sentidos, donde la palabra “pop” funciona como metáfora del deseo, la tensión y la pérdida de control en medio de una situación cargada de química, para los conocedores es como una nueva versión de la picardía escuchada en Cinema, canción de Harry's House.

Todas estas siendo declaraciones oficiales del cantante para Zane Lowe quien cumplió como vocero de Apple Music en esta canción.

A medida que el LP avanza surge inevitablemente la pregunta de si, en esta ocasión, el cierre logrará superar al comienzo. Y es que el disco abre precisamente con Aperture, el primer sencillo publicado del proyecto, una canción que funciona como declaración de intenciones. En ella, Harry Styles utiliza la idea de la “apertura” como metáfora para dejar entrar la luz y enfrentar con honestidad los cambios personales que atraviesa en esta etapa de su vida, lo que resuena también con la portada de Melodrama.

En contraste, el álbum encuentra su final con Carla’s Song, un cierre mucho más íntimo que remite directamente al poder emocional de la música. Inspirada en una conversación con una amiga cercana llamada Carla sobre canciones de Paul Simon y el dúo Simon & Garfunkel, el tema reflexiona sobre esa experiencia única de descubrir una canción por primera vez y sentir cómo esta transforma el momento en algo irrepetible. Así, el disco termina regresando a su punto de partida: la música como espacio de conexión y memoria, acompañado de un "I know what you like" que se repite hasta el cierre oficial, recurso que repite a Satelite del álbum anterior.

Harry Styles ha mencionado que con este proyecto decidió dejar de perseguir influencias y empezar a construir una identidad propia. harry styles vía intagram

Recepción de la crítica

Es como un mantra de vida: amar todo el tiempo, y de vez en cuando… ir a bailar. Harry Styles Cantante y compositor

Una cosa es segura y es que con este proyecto, Harry Styles está buscando la compañía, ya no es más el centro de atención, algo que se evidencia en recursos como el respaldo del House Gospel Choir, una decisión que recuerda a la apuesta de Bad Bunny en su álbum (y canción) Debí Tirar Más Fotos al introducir interacciones con su banda.

La lógica parece clara: mientras más cercana y compartida se sienta la interpretación, mejor funciona la experiencia del disco.

Styles dirigiendo al House Gospel Choir, como músicos acompañates. harry styles vía intagram

También destaca el nivel de compromiso del artista en la búsqueda de un sonido propio. Para este proyecto, Styles se mudó a la ciudad de Berlín con la intención de “grabar un álbum con mucho sintetizador”, un movimiento que implicó cambios importantes en su carrera y un periodo de relativo silencio público. El gesto no pasó desapercibido y rápidamente despertó comparaciones con la histórica mudanza de David Bowie a la misma ciudad para grabar su célebre Berlin Trilogy.

Con 12 canciones y una duración total de 43 minutos, el álbum debutó con un 78 en Metacritic, consolidándose como una recepción crítica mayormente positiva. Musicalmente, el proyecto se sostiene sobre una influencia muy marcada del synth-pop, con ecos que remiten al imaginario electrónico de Daft Punk y a ciertos momentos de exploración sonora presentes en canciones de Twenty One Pilots.

¿El resultado? un disco que, sin renunciar a la sensibilidad pop que ha definido la carrera de Harry Styles, que hoy apuesta por una atmósfera más introspectiva y bailable a la vez: un equilibrio entre la pista de baile y la reflexión personal que termina por darle identidad propia dentro de su discografía una que resaltará en pocas horas en vivo bajo su performance Manchester y posteriormente, en Netflix a nivel global.

