Anne Hathaway sorprende con 'Burial', la primera canción de 'Mother Mary'

La actirz debuta como una intensa diva del pop en Mother Mary, el thriller musical del reconocido estudio A24

Anne Hathaway vuelve a sorprender a su fanáticos, pero esta vez no solo con su destacada actuación. La actriz se transforma en una estrella del pop ficticia para la película Mother Mary. Burial es el primer adelanto musical del proyecto, se trata de un tema oscuro y emocional que revela una faceta poco explorada de su carrera artística.

La canción se estrenó el jueves 5 de marzo como parte de la banda sonora oficial del filme, cuyo álbum completo, Mother Mary: Greatest Hits, llegará el 17 de abril. El sencillo fue coescrito por Hathaway junto al productor estadounidense Jack Antonoff, la cantante Charli XCX y el músico George Daniel, una colaboración que ha despertado gran expectativa entre fans del cine y de la música pop.

Una estrella del pop en crisis

La película Mother Mary es producida por el estudio A24 y dirigida por David Lowery. En ella, la protagonista de Siempre el Mismo Día, interpreta a una icónica estrella musical que comienza a cuestionar su identidad e imagen pública cuando intenta regresar a los escenarios.

La trama se centra en el reencuentro de Mother Mary con Sam Anselm, su antigua mejor amiga y diseñadora de vestuario, interpretada por la actriz británica Michaela Coel. Este reencuentro revive tensiones del pasado y obliga a ambas a confrontar las heridas emocionales que marcaron su amistad.

Un adelanto del universo musical de la película

Burial funciona como la primera ventana al mundo sonoro del filme. El tema tiene una estética synth-pop con una atmósfera intensa y melancólica que refleja el conflicto interno del personaje principal.

El lanzamiento llegó acompañado de un breve video promocional que muestra a Hathaway sobre el escenario interpretando a su personaje frente a una multitud, anticipando el tono visual y musical que tendrá la película.

Reacción del público ante Burial

El primer tema musical del esperado filme Mother Mary, ha generado una ola de reacciones positivas entre los fanáticos de la reconocida actriz. En redes sociales, muchos internautas han destacado la participación vocal de Anne Hathaway y celebran volver a escucharla cantar en un proyecto cinematográfico.

Varios fanáticos incluso señalan que la canción podría convertirse en uno de los grandes éxitos del soundtrack. Mientras tanto, la expectativa crece entre los fans, quienes esperan con entusiasmo el estreno del álbum completo para descubrir las demás canciones que formarán parte de la banda sonora de la película.

La faceta musical de Anne Hathaway

Aunque es conocida principalmente por su trabajo en el cine, la actriz estadounidense ya ha demostrado antes su talento vocal. Uno de los momentos más recordados de su carrera fue su interpretación de I Dreamed a Dream en la adaptación cinematográfica de Les Misérables.

En Mother Mary, la actriz vuelve a explorar esa faceta artística interpretando varias canciones del proyecto, lo que le permite dar vida a un personaje complejo atrapado entre la fama, identidad y las expectativas del público.

Un año cargado de proyectos para la actriz de Interestelar

La película Mother Mary tiene previsto su estreno en cines el 17 de abril de 2026, esta producción audiovisual llega en un momento activo para Hathaway. Entre sus próximos proyectos también se encuentran la esperada secuela de The Devil Wears Prada 2, que llegará dos décadas después del estreno de la primera entrega.

A esto se suma su participación en The Odyssey, la nueva superproducción dirigida por Christopher Nolan, y Verity, adaptación de la novela de la escritora estadounidense Colleen Hoover, en la que compartirá pantalla con Dakota Johnson y Josh Hartnett.

