'El diablo viste a la moda 2' lanza su segundo tráiler: míralo aquí

El diablo viste a la moda 2 presentó un nuevo adelanto oficial con el regreso de su elenco original

El diablo viste a la moda 2 llegará a los cines el 1 de mayo de 2026.

Veinte años después de marcar a toda una generación y convertirse en un referente del cine sobre moda, medios y poder, El diablo viste a la moda 2 empieza a mostrar sus cartas. Este fin de semana se estrenó el segundo tráiler oficial de la esperada secuela, una producción de 20th Century Studios y Disney que confirma el regreso de los personajes que hicieron historia en 2006.

El nuevo adelanto deja ver nuevamente en acción a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, protagonistas de la primera entrega, quienes retoman sus icónicos papeles en una historia que promete actualizar el conflicto al contexto actual de la industria editorial y de la moda.

Segundo tráiler de El diablo viste a la moda 2: qué revela el adelanto

El segundo tráiler de El diablo viste a la moda 2 ofrece un vistazo más claro al tono de la película y al nuevo eje narrativo. Miranda Priestly vuelve a escena, esta vez enfrentando un escenario distinto al que dominaba con mano firme hace dos décadas: la crisis de los medios impresos y la transformación del negocio publicitario.

La rivalidad será uno de los motores de la trama. Según el avance, Miranda deberá medirse con Emily Charlton, su exasistente, ahora convertida en una poderosa ejecutiva que compite directamente por los ingresos publicitarios en un mercado cada vez más reducido.

Fecha de estreno y aniversario clave de la saga

El estreno oficial de El diablo viste a la moda 2 está previsto para el 1 de mayo de 2026, una fecha simbólica que coincide exactamente con los 20 años del lanzamiento de la primera película, estrenada en 2006.

La producción busca capitalizar la nostalgia del público original y, al mismo tiempo, atraer a nuevas audiencias interesadas en historias que retratan el detrás de escena de la moda, los medios y el poder femenino en entornos laborales altamente competitivos.

De qué trató la primera película de 'El diablo viste a la moda'

La historia original, basada en la novela homónima de la periodista Lauren Weisberger, presentó a Andy Sachs, una joven recién graduada en periodismo que consigue trabajo como asistente personal de la temida editora Miranda Priestly.

La película fue concebida como una sátira del mundo de la moda y de las dinámicas laborales en revistas de alto perfil, inspirada en experiencias reales de su autora.

Reparto completo de 'El diablo viste a la moda 2'

Además del regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, la película suma un elenco ampliado con figuras de alto perfil. El reparto incluye a: Meryl Streep, Sydney Sweeney, Anne Hathaway, Emily Blunt, Justin Theroux, Kenneth Branagh, Stanley Tucci, Lucy Liu, Simone Ashley, Pauline Chalamet, Lady Gaga, B.J. Novak, Caleb Hearon, Tracie Thoms, Rachel Bloom, Patrick Brammall, Swanmy Sampaio y Conrad Ricamora.

