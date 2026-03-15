Óscar 2026: KPop Demon Hunters y Golden arrasan con dos premios en la gala

La película KPop Demon Hunters obtuvo dos premios durante la ceremonia de los Premios Óscar 2026. La producción ganó en las categorías de Mejor Película Animada y Mejor Canción Original gracias al tema ‘Golden’.

La cinta, distribuida por Netflix, sigue la historia de HUNTR/X, un grupo femenino de K-pop que combate demonios mientras enfrenta conflictos personales y rivalidades con una banda masculina. La producción se convirtió en uno de los títulos más vistos de la plataforma durante su estreno.

El primer reconocimiento llegó cuando los directores Maggie Kang y Chris Appelhans subieron al escenario para recibir el premio a Mejor Película Animada.

Más tarde, la película obtuvo su segunda estatuilla con la canción ‘Golden’, compuesta por EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Teddy Park. El tema compitió contra ‘Dear Me’, de Diane Warren para el documental Diane Warren: Relentless, y ‘I Lied To You’, de Raphael Saadiq y Ludwig Göransson para la película Sinners.

The Honmoon is sealed! The Oscar for Best Original Song goes to “Golden” from KPOP DEMON HUNTERS! #Oscars pic.twitter.com/TxLeg4RHB3 — The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026

Las películas de la terna

La categoría también incluyó ‘Sweet Dreams Of Joy’, de Nicholas Pike para Viva Verdi, y ‘Train Dreams’, de Nick Cave y Bryce Dessner para la película del mismo nombre.

De acuerdo con datos citados por Billboard, la canción ‘Golden’ superó los 100 millones de reproducciones semanales en todo el mundo.

Durante su discurso en la ceremonia, la directora Maggie Kang habló sobre la representación cultural en el cine. “Esto es para Corea y para todos los coreanos”, dijo.

En declaraciones previas a la agencia Associated Press, la realizadora explicó su decisión de mantener los elementos culturales del relato. “Al lanzar a la gente a la parte profunda de una cultura, resulta más fácil derribar barreras”, señaló. También agregó: “Si no le pones un foco encima, simplemente se acepta con mayor facilidad”.

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¿De qué se trata KPop Demon Hunters?

La historia de KPop Demon Hunters presenta a HUNTR/X, un grupo de cantantes que enfrenta demonios mientras intenta mantener su carrera musical. El proyecto combina elementos de la cultura del K-pop y referencias a la mitología coreana.

Las intérpretes que dan voz a las integrantes de HUNTR/X , Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, también han participado en eventos culturales en Estados Unidos, incluido el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s y el estreno de temporada del programa Saturday Night Live.

Durante la temporada de premios, la producción también recibió reconocimientos en otras ceremonias, entre ellas los Premios del Sindicato de Productores y los Globos de Oro.

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