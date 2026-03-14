De Steven Spielberg a Taylor Swift: las 15 celebridades más ricas, según Forbes 2026

Conozca el listado de multimillanarios más famosos de la industria del entretenimiento

La revista Forbes publicó su listado de celebridades multimillonarias de 2026. En total, 22 figuras del entretenimiento y el deporte alcanzan o superan los mil millones de dólares, con un patrimonio conjunto de USD 48.100 millones. La mayoría de estos nombres proviene de Estados Unidos y combina ingresos provenientes del cine, la música, los deportes, los medios de comunicación y acuerdos comerciales.

1. Steven Spielberg

El director lidera el listado con una fortuna estimada en USD 7.100 millones. El cineasta obtiene ingresos por la recaudación de sus películas y por su participación en los ingresos de los parques temáticos de Universal.

2. George Lucas

El creador de Star Wars y Indiana Jones ocupa el segundo lugar con USD 5.200 millones. Gran parte de su fortuna proviene de la venta de Lucasfilm a Disney en 2012.

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3. Michael Jordan

El exjugador de la NBA figura con USD 4.300 millones. Sus ingresos crecieron gracias a acuerdos con marcas deportivas y a la venta de su participación en los Charlotte Hornets en 2023.

4. Vince McMahon

El empresario de la lucha libre suma USD 3.600 millones. Transformó WWE en una compañía global y participó en la creación de TKO Group Holdings tras la fusión con UFC.

5. Oprah Winfrey

La presentadora y productora tiene una fortuna estimada en USD 3.200 millones. Parte de su patrimonio proviene de inversiones en bienes raíces y de los ingresos de su programa de televisión y producciones cinematográficas.

6. Jay-Z

El rapero y empresario alcanza USD 2.800 millones. Sus ingresos provienen de negocios en la industria de bebidas y de acuerdos comerciales con marcas.

7. Taylor Swift

La cantante figura con USD 2.000 millones. Su patrimonio se consolidó con la gira The Eras Tour, los derechos de su catálogo musical y propiedades inmobiliarias.

8. Kim Kardashian

La empresaria tiene USD 1.900 millones. La mayor parte de su fortuna proviene de la marca de ropa Skims, valorada en USD 5.000 millones por inversores privados.

9. Tiger Woods

El golfista alcanza USD 1.500 millones. Sus ingresos combinan su carrera deportiva con contratos publicitarios y acuerdos comerciales.

10. Dick Wolf

El productor de televisión, creador de franquicias como Law & Order, suma USD 1.500 millones gracias a acuerdos a largo plazo con cadenas televisivas.

11. Tyler Perry

El productor y director cuenta con USD 1.400 millones. Su fortuna proviene de su estudio de producción y de proyectos audiovisuales.

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12. LeBron James

El jugador de la NBA posee USD 1.400 millones. Además de su carrera deportiva, participa en empresas de medios, bebidas y entretenimiento.

13. Bruce Springsteen

El músico alcanza USD 1.200 millones. Parte de su patrimonio se consolidó tras la venta de su catálogo musical.

14. Arnold Schwarzenegger

El actor y empresario suma USD 1.200 millones. Sus ingresos provienen de inversiones y de su carrera en el cine.

15. Beyoncé Knowles-Carter

La cantante figura con USD 1.000 millones. Su patrimonio incluye ingresos musicales, giras y proyectos empresariales.

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