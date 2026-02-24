'Simón, el gran varón': esta es la verdadera historia de la canción de Willie Colón

El tema cuenta la historia de una mujer trans en los años 80 y aborda el machismo y la estigmatización del VIH de la época

La salsa 'El gran varón', más conocida como 'Simón, el gran varón', fue compuesta en 1986 por Omar Alfanno e incluida en el álbum Top Secrets (1989) de Willie Colón. Legal Alien (la orquesta de Colón) grabó el tema bajo el sello Fania Records. Colón produjo la pista y la interpretó como vocalista y trombonista . En cuanto al arreglo musical, las fuentes difieren: unos citan a Marty Sheller y otros a Isidro Infante. La versión original de Top Secrets se lanzó en 1989, con reediciones posteriores (remasterizada en 2006 según discografía).

La canción evidenció la problemática del VIH a nivel mundial

En 1989 el contexto social latía con la crisis del VIH/SIDA y fuertes valores machistas en América Latina. Expertos señalan que para entonces “la enfermedad le dio a una sociedad ya homófoba más herramientas” para estigmatizar a los hombres homosexuales. Este clima sombrío coincidió con crecientes migraciones latinas a EE.UU. y la consolidación de machismos tradicionales.

La letra narra la historia de Simón, hijo de Don Andrés, a quien se le educa en el machismo (leer: “Tendrás que ser un gran varón”). Simón huye al extranjero y vive como mujer trans; años después su padre lo visita y lo reconoce: “Simón, el gran varón”, se presenta . Don Andrés descubre que su “hijo” murió solo a causa de SIDA . Alfanno confirmó que el tema se basó en un amigo suyo: “está basada en una historia verídica de un amigo que estudió conmigo… en los 60, 70 declararse gay era algo que solo hacía un héroe” . Así, la canción ofrece “crítica social al machismo y al SIDA” en la figura de Simón

Simón, el gran varón fue censurada

En su lanzamiento provocó reacciones encontradas. Según los medios, fue prohibida en varias emisoras de radio por su contenido sobre SIDA y homosexualidad. Luego fue aclamada por abordar el tema con audacia: Prensa Libre destacó que Alfanno “inspiró en la vida de alguien cercano” la canción, considerada “la primera canción en español que abordó de forma directa el VIH/sida” . Sin embargo, esa misma audacia generó polémica sobre si el tema refuerza estereotipos o los desafía.

En la carrera del artista, 'Simón, el gran varón' quedó marcada por la controversia. El propio Colón grabó críticas en redes después, pero fue el público quien mantuvo vigente el debate. Actualmente, la canción también ha tenido un repunte de popularidad en TikTok, en el que usuarios comparan de forma humorística la trágica historia de Simón con lo bailable y sensual de la melodía, la cual ha sido parte de las fiestas latinas por más de 36 años.

