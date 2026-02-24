Ecuador en Viña del Mar: así puedes votar por Brenda para respaldarla

El voto se emite de forma digital a través del sitio oficial del festival. Revisa aquí los pasos para darle la Gaviota

Este martes 24 de febrero, Brenda tendrá su segunda presentación en la Competencia Folclórica del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. La artista es la única representante de Ecuador en esta categoría y su permanencia en el certamen depende del respaldo del público mediante la votación digital, habilitada únicamente durante la transmisión oficial del evento.

¿Dónde ver Viña del Mar 2026 en Ecuador?

La presentación se realizará en la Quinta Vergara y podrá verse en vivo por Disney+. La transmisión comenzará a las 9:30 p. m. en Chile y a las 7:30 p. m. en Ecuador. Durante ese periodo se activará el sistema de votación oficial, que incide en el resultado final de la competencia.

¿Cómo votar por Ecuador en Viña del Mar?

El voto se emite de forma digital a través del sitio oficial del festival (Se vota en: https://www.mega.cl/festival-de-vina/), disponible en la plataforma del canal Mega. Para participar, es necesario ingresar desde un navegador web, preferentemente Google, mientras se desarrolla la transmisión en vivo. El sistema permite un voto por persona, con una calificación máxima de 7 puntos. La votación solo es válida durante la presentación de la artista y hasta dos minutos después de finalizada su intervención.

Orden de presentaciones en Viña del Mar este martes 24 de febrero

La jornada del martes contará con el siguiente orden en el escenario de la Quinta Vergara:

Presentación de Jesse y Joy

Competencia Folclórica

Presentación del comediante

Competencia Internacional

Cierre musical con NMIXX

Desde el entorno de la cantante se reiteró el llamado al público ecuatoriano para acompañar este momento clave. La fecha es considerada decisiva dentro de la competencia, en la que Brenda busca sumar el respaldo del jurado y de la audiencia para continuar en carrera y representar a Ecuador en uno de los escenarios musicales más seguidos de la región.

