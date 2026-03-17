Presidente del IESS visita hospital Teodoro Maldonado tras denuncias de pacientes

Durante el recorrido autoridades como el nuevo gerente del hospital verificaron limpieza, clima y atención la casa ed salud

El presidente del Consejo Directivo del IESS, Bernardo Córdovez, realizó una visita al hospital Teodoro Maldonado Carbo este 17 de marzo de 2026. El objetivo principal fue constatar el estado de los servicios básicos dentro de la casa de salud. La inspección se centró en áreas críticas como limpieza, climatización y operatividad médica. Esta acción responde a múltiples cuestionamientos ciudadanos sobre el estado del hospital.

Durante el recorrido, Córdovez estuvo acompañado por el gerente e interventor recien posesionado José Elías Pilco Tarira. Ambas autoridades supervisaron distintas áreas para identificar falencias en el funcionamiento interno. Se evaluaron condiciones de higiene, manejo de desechos y estado de infraestructura hospitalaria. La visita busca establecer un diagnóstico inmediato de la situación actual del establecimiento.

El hospital Teodoro Maldonado Carbo ha sido señalado como una de las unidades más afectadas del sistema. Problemas estructurales y de gestión han impactado la calidad del servicio en los últimos meses. Esto ha generado preocupación entre usuarios y personal médico que labora en el lugar. Las autoridades reconocen la necesidad de intervenciones urgentes en varias áreas.

Revisión de limpieza y servicios básicos en hospital del IESS

Uno de los principales enfoques de la visita fue el servicio de limpieza hospitalaria. Cordovez explicó que el recorrido permite identificar fallas puntuales en distintas áreas. “Vinimos a constatar cómo está el servicio de limpieza en el hospital y también la climatización”. Además, señaló que el objetivo es detectar problemas y actuar de forma inmediata.

El funcionario indicó que se realiza una revisión integral en todas las áreas del hospital. “Estamos revisando todas las áreas del hospital para ver qué es lo que falta”. También enfatizó la necesidad de intervenir en zonas donde no existen condiciones adecuadas. “Dónde no está limpio para darle solución inmediata”, afirmó durante el recorrido.

Atención médica y cirugías se mantienen operativas

A pesar de los inconvenientes reportados, el hospital mantiene su operatividad. Se continúa brindando atención médica en distintas especialidades sin interrupciones. También se ejecutan cirugías programadas bajo protocolos establecidos. La cobertura médica se mantiene activa durante las 24 horas del día.

Córdoba destacó que la atención se desarrolla con apoyo de la red hospitalaria del IESS. “Estamos dando una cobertura apoyados con la red hospitalaria del IESS”. Además, el personal de servicios generales participa en labores complementarias. Esto incluye tareas de limpieza y recolección de desechos dentro del hospital.

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Entre las acciones previstas se encuentran reparaciones en infraestructura y limpieza profunda. “Vamos a solucionar, vamos a limpiar, vamos a reparar todo esto”. También se contempla la mejora o instalación de sistemas de aire acondicionado. Estas medidas buscan recuperar condiciones adecuadas dentro del hospital.

Finalmente, las autoridades indicaron que la visita forma parte de un proceso de control directo. “Por eso estamos aquí para escuchar”, señaló el titular del IESS. El enfoque está en resolver problemas estructurales que afectan el servicio. El hospital continuará bajo evaluación mientras se ejecutan las acciones correctivas.

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