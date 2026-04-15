Encuentran a Gregory Krupa a 60 metros en zona de cascada en el parque Metropolitano de Quito

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

La Fiscalía General del Estado informó este miércoles 15 de abril de 2026 sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en el Parque Metropolitano Guangüiltagua, en el norte de Quito, durante el operativo de búsqueda del ciudadano estadounidense Gregory Allen Krupa.

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El descubrimiento se produjo en horas de la mañana, en una zona de difícil acceso dentro del parque, específicamente en una cascada de aproximadamente 60 metros de profundidad.

Según información preliminar de las autoridades, el cuerpo encontrado correspondería presuntamente a Krupa, quien había sido reportado como desaparecido días atrás.

De acuerdo con reportes del Cuerpo de Bomberos de Quito, el hallazgo fue notificado de inmediato a las entidades competentes, mientras que la Policía Nacional del Ecuador asumió el manejo del caso para las investigaciones correspondientes.

Operativo de búsqueda en zona de riesgo

Gregory Krupa, de 39 años, desapareció el jueves 9 de abril de 2026 tras ingresar al parque desde el sector de Bellavista. Cámaras de seguridad registraron su entrada, pero no su salida, lo que activó un amplio operativo de rastreo en el sector de Iñaquito.

Las labores se concentraron en áreas de alta complejidad, como quebradas, senderos agrestes y zonas cercanas a infraestructura eléctrica. Durante los recorridos, los equipos localizaron un indicio clave: un tomatodo que habría pertenecido al ciudadano desaparecido, encontrado en el sector conocido como “La Penitente”.

Según el parte policial, este hallazgo condujo a los equipos hacia la cascada artificial de agua residual ubicada en ese mismo sector, donde finalmente se ubicó el cuerpo en una profundidad aproximada de 60 metros.

Rescate y levantamiento del cuerpo

Tras confirmar la localización, unidades especializadas del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), junto con bomberos y agentes metropolitanos, ejecutaron maniobras técnicas de descenso para recuperar el cadáver.

El cuerpo fue hallado en estado de descomposición y aún no ha sido identificado oficialmente, por lo que las autoridades iniciaron los procedimientos legales y forenses para confirmar su identidad.

¿Quién era Gregory Krupa?

Gregory Allen Krupa era un ciudadano estadounidense que residía en Ecuador desde hace aproximadamente 12 años. Se dedicaba a proyectos de atención dental con enfoque social, canalizando recursos para beneficiar a comunidades de escasos recursos en el país.

Su desaparición generó preocupación y movilizó a distintas instituciones en un operativo que se extendió por varios días en el principal pulmón verde de la capital.