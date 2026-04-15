Cédula de identidad en Ecuador cambia desde abril de 2026: ¿para qué sirve el nuevo holograma?

Publicado por José Julián Ladines Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Ecuador incorpora nuevo holograma en la cédula desde el 14 de abril de 2026 para reforzar la seguridad del documento.

El Registro Civil aplica el cambio en nuevas cédulas para evitar fraudes y verificar identidad en todo el país.

La medida rige en Ecuador desde abril de 2026 y no obliga a renovar la cédula vigente de inmediato.

Desde el 14 de abril de 2026, la cédula de identidad en Ecuador incorpora un nuevo elemento de seguridad: un holograma avanzado, implementado por el Registro Civil del Ecuador como parte de la modernización del documento.

¿Qué nuevo elemento incluye la cédula?

El cambio principal es la incorporación de un holograma de seguridad translúcido termoestampado, con forma de flor y la figura de un colibrí, además del nombre del país.

Este holograma está integrado directamente en la estructura de policarbonato de la cédula, lo que dificulta su alteración o falsificación.

¿Para qué sirve el nuevo holograma?

El objetivo principal de este elemento es reforzar la seguridad del documento. Sus funciones incluyen:

Evitar falsificaciones y manipulaciones del documento

Garantizar la autenticidad de la identidad del ciudadano

Cumplir estándares internacionales de seguridad recomendados por la OACI

Según las autoridades, este tipo de hologramas es una medida ampliamente utilizada a nivel global para proteger documentos oficiales.

¿Es el único cambio en la cédula?

No. Este nuevo holograma se suma a otros elementos tecnológicos que ya tiene la cédula ecuatoriana, como:

Código QR , que funciona como una “llave digital” para acceder a servicios públicos del Estado

, que funciona como una “llave digital” para acceder a servicios públicos del Estado Chip con datos biométricos

con datos biométricos Impresión láser y código MRZ

El QR, por ejemplo, permite acceder a plataformas como empleo, servicios consulares o denuncias, mediante el escaneo del documento.

¿Desde cuándo rige este cambio?

La incorporación del holograma rige desde el 14 de abril de 2026 en todas las nuevas emisiones de cédulas a nivel nacional.

Las cédulas anteriores siguen siendo válidas hasta su fecha de expiración.

¿Por qué se implementó este cambio?

La medida responde a una estrategia de modernización del sistema de identidad en Ecuador y a la necesidad de:

Reducir riesgos de suplantación

Mejorar la seguridad de datos personales

Alinear el documento con estándares internacionales

Actualmente, la cédula ecuatoriana cuenta con más de 20 elementos de seguridad, lo que la posiciona como uno de los documentos más robustos de la región.