Últimos días para cambio de domicilio electoral 2026: fecha límite en Ecuador

Publicado por Alejandro Bellolio Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Las elecciones seccionales se adelantaron para el 29 de noviembre del 2026 y eso produjo que se cambie todo el calendario electoral.

El cambio de domicilio es un servicio al que se puede acceder de forma digital y permite que el usuario sea asignado a un recinto electoral más cercano a su nueva ubicación.

La fecha límite para hacer el cambio de domicilio termina esta semana.

El adelantamiento de las elecciones seccionales a 29 de noviembre del 2026 modificó todo el calendario del Consejo Nacional Electoral (CNE). Es por eso que el servicio de cambio de domicilio pasó de tener 30 días para acceder a él a solo 10.

La fecha anterior era desde el 14 de abril hasta el 13 de mayo. Mientras que con el cambio ahora solo se podrá actualizar tu domicilio hasta esta semana.

¿Hasta cuándo se puede hacer el cambio de domicilio?

Es que el cambio de domicilio está disponible desde el pasado 8 de abril y solo durará hasta este viernes 17 de abril. Después de eso ya no podrás acceder a ese servicio y el CNE usará tu último domicilio registrado para asignarte el recinto electoral donde te tocará votar en los comicios.

Este servicio es gratuito y se encuentra disponible las 24 horas del día, lo que facilita a la ciudadanía la actualización de su información electoral de manera ágil y oportuna.

¿Cómo hacer el cambio de domicilio electoral?



Ingresa a la página oficial del CNE

Ingresar a la sección Trámites y servicios.

Clic en Servicios ciudadanos.

Selecciona Cambio de domicilio nacional y exterior.

Crear una cuenta de usuario.

Valida la cuenta con la cédula y una fotografía portando el documento

Existen tres formas de registrar el nuevo domicilio electoral: seleccionando la provincia, cantón y parroquia para definir la zona electoral; ubicando la dirección en un mapa interactivo; o ingresando el código único de la planilla de energía eléctrica, para que el sistema identifique automáticamente la dirección.