Operadoras de pronósticos deportivos deberán reportar información a la UAFE: se emitió resolución

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber UAFE pone la lupa en apuestas deportivas: nuevos controles contra lavado de activos.

Operadores de pronósticos deberán reportar operaciones sospechosas y cumplir requisitos estrictos.

Gobierno refuerza regulación del sector de apuestas con resolución y marco legal vigente.

Las operadoras de pronósticos deportivos deberán reportar información a la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Esa entidad emitió la Resolución No. UAFE-DG-2026-0005, con la que se incrementarán los controles a este sector.

“Esta medida responde al crecimiento del sector y a los estudios de riesgos identificados en el uso de plataformas digitales, que pueden ser utilizadas para el ingreso y circulación de recursos de origen ilícito”, informó la UAFE.

En un comunicado publicado este 13 de abril de 2026, el organismo de control, dirigido por el también secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, indicó que las personas naturales o jurídicas que operen plataformas de pronósticos deportivos deberán cumplir con obligaciones específicas, entre ellas:

Reportar operaciones inusuales o sospechosas a la UAFE.

Implementar sistemas de prevención de riesgos.

Contar con un oficial de cumplimiento.

Gestionar su registro ante la institución.

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Con esta decisión, las operadoras de pronósticos deportivos se suman al sistema nacional de prevención de lavado de activos. Según la UAFE, esto permitirá fortalecer los mecanismos de control y supervisión.

“Esta resolución refuerza la capacidad del Estado para detectar operaciones irregulares, prevenir delitos financieros y proteger la economía de los ciudadanos”, se señala en el comunicado.

Otra ley que regula a estas operadoras

La decisión de la UAFE se suma a otras normativas, con rango de ley, que apuntan a regular este sector de la economía. Entre ellas está la Ley del Deporte, aprobada por la Asamblea Nacional.

La normativa dedica un capítulo a este tema. Entre otros aspectos, define qué es un pronóstico deportivo: “aquellas predicciones realizadas sobre los resultados de uno o varios eventos deportivos, ya sea sobre los resultados de competiciones deportivas o sobre hechos y circunstancias relacionadas con dichos eventos”.

También establece que los operadores de pronósticos deportivos son las personas naturales o jurídicas residentes en el Estado ecuatoriano que tienen como actividad económica el aprovechamiento de estos pronósticos, a través de plataformas digitales y/o mediante puntos físicos de apuesta autorizados, conforme a los requisitos definidos por el ente rector del deporte o quien haga sus veces.