El millón de dólares en Quito: contradicción entre John Reimberg y José Julio Neira

Mientras Reimberg minimiza el hallazgo del dinero y lo vincula a la minera, el director de la UAFE lanza una alerta: “apesta”

La Policía encontró el 20 de marzo de 2026 casi un millón de dólares en efectivo en una caja fuerte de un edificio del norte de Quito.

El hallazgo de cerca de un millón de dólares en una caja fuerte en el subsuelo del World Trade Center, en el norte de Quito, ahora evidencia una contradicción dentro del propio Gobierno.

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que el dinero pertenece “a una persona vinculada al mundo minero” y descartó que exista alguna relación sospechosa. Incluso justificó el manejo de grandes cantidades de efectivo. “Lastimosamente, muchos de los nuevos mineros tienden a manejar estas cantidades en efectivo”, afirmó.

Neira advierte: “Se ve mal, apesta”

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La postura es distinta desde la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Su director encargado, José Julio Neira, dijo en una entrevista con el periodista Carlos Vera: “Visualmente, un millón de dólares en una caja fuerte se ve mal, apesta”.

Neira explicó que más allá de la legalidad que pueda alegar la empresa Elit Corporation, que se ha presentado como dueña del efectivo, el caso genera alertas. Señaló que la defensa no solo deberá demostrar el origen lícito del dinero, sino también que no existe evasión tributaria. “Si pueden justificar los fondos, también deben justificar que no están evadiendo”, advirtió.

Además, recordó que en Ecuador las transacciones iguales o superiores a 10.000 dólares deben realizarse a través del sistema financiero, lo que implica que el uso intensivo de efectivo puede generar sospechas. “Como director de la UAFE, a mí me preocupa ver tanto dinero almacenado en una caja fuerte”, insistió.

Agentes de la Unidad Antidrogas y de Criminalística encontraron el dinero en el subsuelo del World Trade Center. Fiscalía General del Estado

El contexto del hallazgo y sus relaciones

El dinero, casi un millón de dólares hallado en una caja fuerte, fue hallado durante un operativo antidrogas. Es justificado por la defensa a la empresa Elite Corp, según el abogado Jorge Luis Ortega, a orígenes lícitos, pues según el defensor provienen de retiros bancarios y cuentan con respaldo documental, descartando que se trate de una “caleta”.

El grupo empresarial, que reúne más de 20 compañías de sectores como minería, energía y petróleo, está vinculado a Roberto José Villacreces Oviedo, su principal accionista, y a Pablo Sebastián Castro Semanate, su representante legal, en un entramado que también conecta, a través de relaciones personales, con el entorno del expresidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy y de Fausto Jarrín, asesor de Daniel Noboa, aunque las autoridades han querido pronunciarse sobre estas relaciones.

‼️#URGENTE

“La nueva ley de lavado de activos exige que toda transacción desde USD 10.000 sea bancarizada”, afirmó José Julio Neira, titular (e) de la UAFE, tras el hallazgo de cerca de USD 1 millón en un edificio de Quito. Añadió que la empresa deberá justificar el origen del… pic.twitter.com/JvzoLzTlju — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) March 26, 2026

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