$ 1 millón en Quito: ministro lo vincula a la minería y surgen nexos de alto nivel

El ministro del Interior atribuye el millón hallado en Quito a actividades mineras lícitas; emergen vínculos con Mario Godoy

La Policía encontró el dinero en una caja fuerte, tras ser alertados por una denuncia anónima.

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que el millón de dólares encontrado en una caja fuerte en el subsuelo de un edificio corporativo, el World Trade Center, en el norte de Quito, pertenece “a una persona vinculada al mundo minero” y que “no tiene ninguna relación con algo o alguien que pueda llamar la atención”.

El funcionario incluso justificó la presencia de grandes cantidades de efectivo, en fajos de billetes de 10, 20 y 100 dólares. “Lastimosamente, muchos de los nuevos mineros tienden a manejar estas cantidades en efectivo”, afirmó. Pero, ¿a quién se refiere el Ministro?

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Una corporación es la dueña, dice el abogado

Según el abogado Jorge Luis Ortega, la alta suma pertenecería a Elite Corp, un grupo empresarial que reúne a una veintena de compañías, entre ellas la Constructora Villacreces Andrade y otras firmas relacionadas a sectores como energía renovable, petróleo, gas y minería.

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Dentro de esta estructura y según la Superintendencia de Compañías aparece la Compañía Minera Río Claro Minrioclaro S.A., constituida en 2012. También figuran otras empresas relacionadas como Delta Energy, Elitenergy S.A. —que opera la hidroeléctrica Río Pusuno—, Elitebusiness Comercio y Servicios S.A., Anzuenergy, Petgas S.A. e Inmoelit Cía. Ltda., entre otras.

El principal accionista de Elite Corp es Roberto José Villacreces Oviedo, mientras que el representante legal es Pablo Sebastián Castro Semanate, hijo de Karla Semanate Ochoa, pareja de Villacreces.

Una relación cercana al expresidente de la Judicatura, Mario Godoy

Karla Semanate y Dolores Vintimilla, esposa de Mario Godoy, expresidente del Consejo de la Judicatura; también aparece María José Saavedra, esposa de Fausto Jarrín, asesor del presidente Noboa. IG

Este entramado empresarial se conecta con el entorno de Mario Godoy, expresidente del Consejo de la Judicatura, censurado y destituido por la Asamblea Nacional. Semanate es amiga íntima de Dolores Vintimilla, esposa de Godoy. Ambas, a su vez, mantienen una relación cercana con María José Saavedra, esposa de Fausto Jarrín, asesor del presidente Daniel Noboa y exabogado del expresidente Rafael Correa.

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El lunes 23 de marzo, en una entrevista con la periodista Andrea Bernal, Reimberg fue consultado sobre una posible relación entre el dinero hallado y Godoy. “No hemos encontrado una relación”, respondió.

Sin embargo, ese vínculo también aparece en la causa 17294-2023-17327G, en la que Villacreces es investigado por una presunta estafa. De hecho, este 24 de marzo de 2026 estaba prevista la audiencia de formulación de cargos, pero el procesado cambió de defensa.

En noviembre, el empresario designó como sus abogados a Dolores Vintimilla y Francisco Rosero, amigo de Godoy, del estudio jurídico Invictus Law Group. No obstante, este 24 de marzo presentó como nuevo defensor a José Alfonso Puente Mera, cuya esposa también aparece en fotografías junto a Vintimilla y Semanate.

Para el abogado Ortega, la amistad entre Semanate y Vintimilla no tiene incidencia en la empresa, ya que, según dijo, Karla Semanate no es accionista ni ocupa cargos dentro del grupo. Añadió que ya se ha señalado casillero judicial y que esperan presentar los respaldos sobre la legalidad y origen del dinero, que, según afirma, proviene de retiros bancarios en efectivo del 18 de enero de 2024 al 13 de julio de 2025, que suma 1´'074.200 dólares sacados en efectivo. "En la contabilidad de la compañía se registra el dinero", afirmó Ortega.

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Fausto Jarrín y su esposa María José Saavedra; Fausto Jarrín junto al presidente Daniel Noboa en la campaña de 2025. Cortesía

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Otro dato que llama la atención son los pagos de impuesto a la renta de Elite Corp. En 2024, la empresa registró apenas 272,83 dólares; en 2023, 449,75 dólares; y en 2022, 5.494,30 dólares. Su mayor aporte se reportó en 2019, cuando pagó 86.269,71 dólares al Servicio de Rentas Internas (SRI).

El caso sigue abierto y sin un pronunciamiento oficial definitivo sobre la propiedad del dinero, ya que la investigación está a cargo de la Fiscalía y, por ahora, se mantiene en reserva.

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El abogado Ortega rechazó que se trate de una “caleta” y argumentó que el dinero estaba almacenado en una bodega a nombre de una empresa. Añadió que, para una compañía con un capital social de 1,6 millones de dólares y cuentas por cobrar que superarían los 14 millones, la cantidad encontrada “no es significativa”.

🔊 @ortegajorgeluis, abogado de Elit Corporation, sobre el hallazgo de USD 1 millón en efectivo: "Llama la atención que se haga este tipo de operativos para justificar estadísticas o detenciones mediáticas".



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REIMBERG ASEGURA QUE EL DINERO ENCONTRADO EN QUITO SERÍA DE ALGUIEN LIGADO A LA MINERÍA



El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que el dinero encontrado en una bodega de Quito, una suma cercana al millón de dólares pertenecería a una persona vinculada al mundo minero.… pic.twitter.com/s7v48IcbPc — LaDefensa (@LaDefensaEc) March 24, 2026

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