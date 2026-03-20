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Caja fuerte-Dinero
Este 20 de marzo de 2026, la Policía Antinarcoticos de Quito encontró dinero en una caja fuerte en un edificio de la capital.Cortesía

Policía halla caja fuerte con dinero en la bodega de un edificio del norte de Quito

Un allanamiento ejecutado tras una denuncia anónima permitió encontrar una caja fuerte con fajos de dólares

Una caja fuerte repleta de fajos de dinero, en billetes de 10, 20 y 100 dólares, fue encontrada en un edificio ubicado en la avenida 12 de Octubre y Luis Cordero, en el norte de Quito, durante un operativo liderado por la Policía y la Fiscalía.

El procedimiento fue ejecutado por la Jefatura Antidrogas del Distrito Metropolitano, tras una alerta recibida a través de la línea 131 del plan de recompensas, en la que se advertía sobre un supuesto encaletamiento de droga en ese inmueble.

John Reimberg

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Hallazgo en el subsuelo

Según informó Luis Fernando Zambonino, jefe de Operaciones de la Jefatura Antinarcóticos de Quito, el allanamiento se realizó con autorización de la Fiscalía General del Estado. Durante la intervención, los agentes ingresaron hasta el subsuelo 3 del edificio, donde localizaron una bodega cerrada.

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En ese espacio fue encontrada una caja fuerte que contenía múltiples fajos de dinero en efectivo. Hasta el momento, ninguna persona se ha presentado para reclamar la propiedad del efectivo ni justificar su procedencia.

Investigación en curso

Las autoridades iniciaron indagaciones para identificar al propietario de la bodega y determinar el origen del dinero. Como parte del proceso, se prevé contabilizar el efectivo y registrar los números de serie de los billetes.

Dinero caja fuerte
La Policía Antinarcoticos de Quitoforzó la seguridad de la caja fuerte para sacar el dinero.Cortesía

La Fiscalía informó que abrirá una investigación. "Una vez concluido el levantamiento de indicios y el conteo del dinero, que, hasta el momento, no ha sido justificado,  Fiscalía iniciará una investigación previa. El hallazgo se produjo en el contexto de un operativo antinarcóticos".

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“Estamos investigando y esperamos dar con el propietario de este dinero para que pueda justificarlo dentro del proceso judicial”, señaló Zambonino.

Retrasos y posibles indicios de droga

El oficial también indicó que durante el operativo hubo resistencia para permitir el ingreso al edificio y a la bodega, lo que retrasó la intervención policial. Según explicó, ese tiempo pudo haber sido aprovechado para ocultar posibles sustancias ilícitas, ya que la denuncia anónima también alertaba sobre la presencia de droga.

Además, se constató que en el área del subsuelo no existían cámaras de seguridad, lo que dificulta la reconstrucción de los movimientos dentro del lugar.

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La investigación continúa para determinar si el dinero está vinculado a actividades ilícitas, como el narcotráfico, y establecer responsabilidades.

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