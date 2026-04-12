Elecciones en Perú: amplían una hora la jornada electoral por retraso para abrir centros de votación

Publicado por Agencia EFE Creado: Actualizado:

Las claves del caso Autoridades extendieron la votación hasta las 18:00 tras fallas en apertura de locales y retrasos en entrega de material electoral en Perú.



Centros en Lima registraron hasta cinco horas de retraso por problemas logísticos, eléctricos y de conexión en plena jornada electoral.



El JNE garantizó el derecho al voto y anunció que se investigarán responsabilidades por fallas atribuidas a empresa distribuidora.

Las autoridades electorales de Perú ampliaron una hora más el tiempo para sufragar este domingo en las elecciones generales tras los múltiples problemas registrados para abrir los centros de votación, especialmente en Lima.

Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), anunció en una transmisión oficial a través de redes sociales que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aceptó el pedido del ente organizador de los comicios para ampliar en una hora el horario de votación.

Así, la jornada de votación se extenderá en todo el país hasta las 18.00 hora local y ya no hasta las 17.00 hora local.

Situación se complica en recintos de Perú

Sin embargo, numerosos locales de votación no pudieron abrir a las 7:00 horas locales como estaba previsto debido a que no había llegado el material electoral que debía repartir la ONPE, mientras que en otros lugares hubo problemas de conexión y de suministro eléctrico para hacer funcionar impresoras y otros equipos.

Corvetto ratificó que el retraso en la llegada del material electoral es presuntamente culpa de la empresa encargada de repartirlo a cada uno de los locales de votación.

Hasta el mediodía había colegios que aún no habían comenzado a funcionar en Lima, con cinco horas de retraso sobre la hora programada de apertura.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, hizo una invitación a toda la población para mantener la calma sobre el proceso electoral.

"Vamos a determinar las responsabilidades que corresponden, pero lo más importante es que se garantiza el derecho al sufragio", indicó Burneo.