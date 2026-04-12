Calor en Guayaquil hoy: sensación térmica llega hasta 40°C este 12 de abril

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El calor en Guayaquil no da tregua este domingo 12 de abril de 2026, con una sensación térmica que alcanza hasta los 40°C.



El Inamhi advierte sobre cielos despejados y temperaturas elevadas, los ciudadanos buscan formas de protegerse en medio de una jornada sofocante.

Guayaquil vive otra jornada sofocante este domingo 12 de abril de 2026, con temperaturas elevadas que, combinadas con la humedad, generan una sensación térmica que alcanza entre los 36°C y 40°C.

Pasadas las 13:00, los termómetros marcaban 33 grados centígrados, mientras que durante la tarde se prevé que las temperaturas se mantengan por encima de los 31°C. Este escenario se agrava por niveles de humedad superiores al 70% y una radiación ultravioleta elevada, factores que intensifican la sensación de calor en la ciudad.

Pronóstico del Inamhi para este 12 de abril

De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), se esperan cielos despejados y parcialmente nublados durante la jornada, con índices de radiación UV altos.

Además, el organismo advirtió que en horas de la tarde y noche podrían registrarse lluvias aisladas en la Amazonía y en el interior del Litoral, aunque en Guayaquil el calor seguirá siendo predominante.

Ciudadanos buscan refugio ante el calor

En un recorrido realizado por EXPRESO, se evidenció cómo los guayaquileños intentan adaptarse a las condiciones extremas. Buscar sombra se ha vuelto una prioridad en calles y avenidas, mientras que los atuendos también reflejan el impacto del clima.

Sombreros, paraguas y ropa ligera predominan entre los ciudadanos, quienes además incrementan el consumo de líquidos para evitar la deshidratación.

El alto índice de radiación UV representa un riesgo adicional. Especialistas recomiendan evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y 15:00, además de usar protector solar, gafas y ropa adecuada.

La combinación de calor, humedad y radiación puede provocar golpes de calor, fatiga y problemas en la piel, especialmente en niños y adultos mayores.