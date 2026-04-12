Tránsito en Guayaquil: tramo de la avenida del Bombero vuelve a operar tras trabajos viales

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Guayaquil ha experimentado en los últimos meses una serie de modificaciones en su red vial, producto de intervenciones orientadas al mantenimiento y la mejora de su infraestructura. En este contexto, uno de los puntos que generó mayor impacto en la movilidad fue el cierre temporal de un tramo de la avenida de los Bomberos, una de las arterias más transitadas del norte de la ciudad.

Luego de varios días de restricciones, este sábado 11 de abril se habilitó nuevamente la circulación en el tramo intervenido, devolviendo la conectividad a cientos de conductores que utilizan diariamente esta vía para desplazarse entre sectores residenciales, comerciales y zonas de alto flujo vehicular.

Reapertura tras intervención vial

De acuerdo con información difundida por la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM), la reapertura se dio una vez concluidas las labores principales en la zona.

La entidad señaló que los trabajos ejecutados forman parte de un plan integral que busca optimizar la circulación, mejorar la seguridad vial y reducir los tiempos de desplazamiento.

"Debido a condiciones climáticas favorables, se completó el montaje de todas las vigas del paso elevado en la Av. del Bombero en menor tiempo del previsto", indicó la ATM en su cuenta de X, detallando que se habilita la circulación vehicular a la altura de la Av. Leopoldo Carrera Calvo

Reclamos ciudadanos durante el cierre

Durante el tiempo que permaneció cerrada la vía, no faltaron las quejas por parte de conductores y moradores de la zona. La restricción generó congestión vehicular en rutas alternas, especialmente en horas pico y durante las noches, cuando el tráfico se volvía más denso.

Los usuarios reportaron demoras considerables en sus trayectos habituales, así como complicaciones para acceder a urbanizaciones cercanas. “Era un caos en las noches, había que tomar rutas más largas y todo se congestionaba”, comentaron algunos conductores afectados por el cierre.