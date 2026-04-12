Péter Magyar derrota a Viktor Orbán en elecciones de Hungría

Publicado por Agencia EFE Creado: Actualizado:

Nuevo líder en Hungría Magyar abandonó el bloque oficialista hace un año a raíz de un escándalo de pederastia.

Su agenda gubernamental propone destrabar fondos de la Unión Europea y adherirse a la Fiscalía.

La crisis económica y el estancamiento movilizaron el voto de la juventud y la clase media.

El jurista Péter Magyar asumirá el Gobierno de Hungría tras vencer en las elecciones legislativas al primer ministro saliente Viktor Orbán. Con el 60 % del escrutinio completado, el partido opositor Tisza obtuvo 136 de los 199 escaños, desplazando a la agrupación oficialista Fidesz, que alcanzó 56 asientos.

Política prooccidental marca la nueva agenda estatal

La victoria de Magyar finaliza 16 años de hegemonía del bloque gobernante. Orbán reconoció la caída electoral de su partido y afirmó que los resultados demuestran que la ciudadanía les retiró la responsabilidad de administrar el país.

El líder de 45 años fundamentó su plataforma electoral en una línea anticorrupción. Si bien Magyar mantiene una postura defensora de la familia, la nación y el cristianismo, su administración plantea un enfoque prooccidental que marca una distancia operativa con Moscú.

El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán.EFE

Este distanciamiento de la política exterior tradicional del oficialismo logró captar a los sectores sociales golpeados por la crisis financiera.

En el ámbito judicial y financiero, la agenda del partido Tisza prioriza la adhesión inmediata a la Fiscalía Europea. Esta medida administrativa se ejecutará con el objetivo de destrabar los millonarios fondos retenidos por la Unión Europea , recursos estructurales que resultan clave para mitigar el estancamiento económico que motivó el rechazo de la clase media hacia el oficialismo saliente.