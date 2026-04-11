Cortes de luz afectan el norte de Guayaquil, también a la conferencia de Jaime Nebot

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Varios sectores del norte y centro de Guayaquil registran prolongados cortes de energía eléctrica la tarde de este sábado 11 de abril. La suspensión abrupta del servicio perjudica la movilidad y cotidianidad ciudadana en medio de una ola de calor de 33 grados, e interrumpió eventos públicos de asistencia masiva, incluyendo la conferencia que dictaba el exalcalde Jaime Nebot en el Centro de Convenciones.

Fluctuaciones recurrentes y falta de respuestas

El malestar de los usuarios se concentra en la falta de prevención y comunicación institucional. En Mapasingue Este, los residentes denuncian llevar más de 12 horas sin fluido eléctrico. Los moradores aseguran que es la segunda ocasión en el presente año que enfrentan suspensiones extensas, recordando un episodio similar hace dos meses en el que la Defensoría del Pueblo tuvo que ser alertada tras 42 horas sin servicio.

El colapso del suministro abarca a múltiples zonas residenciales densamente pobladas. En Samanes, las etapas 1 y 4 de Guayacanes, y la Alborada, los usuarios reportan intermitencias severas desde la madrugada. La energía se suspendió inicialmente desde las 03:00 hasta las 06:30, para luego registrar un nuevo corte imprevisto a partir de las 12:30.

A esta lista de sectores desconectados se suman Sauces 2 y Sauces 4, donde la falta de información por parte de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) agudiza la molestia de las familias frente a las altas temperaturas de la urbe porteña.

Frente a la avalancha de reportes ciudadanos, CNEL EP se limitó a publicar una respuesta estandarizada a través de sus canales de atención en la red social X.

La entidad pública indicó que sus técnicos "realizan maniobras para restablecer el servicio eléctrico", solicitando comprensión a los abonados, pero sin detallar los motivos técnicos de las desconexiones ni el cronograma estimado para el restablecimiento total.