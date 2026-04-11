Guayaquil registra calor extremo: temperaturas llegan a 34 °C este fin de semana

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que se sabe Guayaquil vive jornadas de calor intenso con temperaturas que alcanzan los 34 °C y niveles extremos de radiación UV, según el INAMHI.

Escenario ocurre en medio de una advertencia meteorológica que anticipa más días sofocantes en el Litoral.

Guayaquil enfrenta un incremento de temperaturas que ha elevado la sensación térmica en los últimos días, generando incomodidad en la ciudadanía y un mayor uso de aire acondicionado.

Durante este sábado 11 y domingo 12 de abril, el calor persistirá. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), la temperatura máxima en Guayaquil alcanzará los 34 grados centígrados, posicionándose como una de las más altas de la región Litoral.

“Se esperan también incrementos de temperatura diurna en el Litoral y la Sierra”, detalla el pronóstico oficial.

Advertencia meteorológica vigente

La advertencia meteorológica número 23 ya había anticipado este escenario. Entre el 9 y el 12 de abril de 2026 se prevé un aumento de la temperatura ambiente en gran parte del Litoral y sectores de la Sierra. Esto que confirma la tendencia de calor extremo en el país.

Radiación UV extremadamente alta

Desde Segura EP también se informó que este sábado el índice de radiación UV alcanzará nivel 11, considerado extremadamente alto, lo que implica riesgos para la salud si no se toman precauciones.

Además, existe baja probabilidad de lluvias, lo que contribuye a que el calor se intensifique durante el día.