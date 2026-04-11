Emelec paga deuda a Chamba y otra aparece: el Bombillo vuelve a estar en problemas

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Lo que debes de saber Emelec pagó a Chamba, pero una nueva deuda vuelve a poner en alerta al club.





El Bombillo llega presionado a Quito tras tres partidos sin ganar.





Aucas aEl caso pendiente con Burbano surge como nuevo problema económico para Emelec.

Emelec logró habilitarse para disputar su partido en la LigaPro luego de cancelar una deuda pendiente con su exjugador Tommy Chamba. Tras cumplir con esta obligación económica, el equipo eléctrico quedó listo para enfrentar el 12 de abril al Aucas, desde las 18:10, en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, escenario ubicado al sur de Quito.

El conjunto azul llega a este compromiso en medio de un momento deportivo complicado. Los eléctricos acumulan tres partidos consecutivos sin conocer la victoria y apenas suman 5 puntos en la tabla de posiciones, situación que se agravó tras la resta de 3 unidades por sanciones relacionadas con deudas pendientes correspondientes al 2025.

Los números de Aucas y Emelec en LigaPro

Sin embargo, cuando parecía que el problema estaba resuelto, surgió una nueva preocupación para la dirigencia. El presidente del club, José David Jiménez, confirmó que el equipo recibió otra notificación relacionada con un antiguo proceso económico que vuelve a poner presión sobre la institución.

"Esta semana recibimos una nueva notificación de la FEF por un caso que lleva aproximadamente cuatro años. Se trata de una situación relacionada con Robert Burbano, en la que no se han cumplido los acuerdos establecidos con el jugador durante su paso por el club. Buscaremos solucionarlo de manera inmediata", señaló el directivo.

A pagarle a Robert Burbano

El caso involucra al exjugador Robert Burbano y representa un nuevo desafío administrativo para el club guayaquileño, que busca estabilizar su situación financiera mientras intenta mejorar su rendimiento en el campeonato ecuatoriano.

Los goleadores de Aucas y Emelec

En contraste, el presente de Aucas es distinto. El cuadro oriental llega con mayor confianza tras encadenar buenos resultados en las últimas jornadas. En la fecha 7 logró un triunfo importante como visitante por 1-0 ante Macará, resultado que le permitió sumar 9 puntos y consolidar su recuperación en el torneo.

El choque entre eléctricos y orientales en Quito promete ser uno de los partidos más atractivos de la jornada 8, con un Emelec presionado por sumar y un Aucas motivado por su buen momento futbolístico.