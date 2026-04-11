Cuando juega Barcelona SC vs Boca Juniors: dónde ver EN VIVO, hora y previa por Copa Libertadores

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto debes de saber Barcelona SC deberá soportar la presión inicial de Boca Juniors en La Bombonera.





El partido será el 14 de abril, a las 19:00 en Buenos Aires.

Es el regreso de Darío Benedetto ex Boca Juniors a la Bombonera.

El desafío más mediático del 2026 para Barcelona SC será cuando el equipo torero visite a Boca Juniors este martes 14 de abril, desde las 19:00, en La Bombonera, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. El duelo será transmitido por ESPN y la plataforma Disney+, en un escenario donde la presión y la historia suelen marcar el ritmo del partido.

Barcelona llega a Buenos Aires con la obligación de sumar luego de un inicio complicado en el torneo continental. El equipo ecuatoriano cayó 1-0 ante Cruzeiro en su debut, resultado que lo dejó en el último lugar del grupo. Ahora tendrá al frente a un rival que llega fortalecido, ya que Boca Juniors lidera la zona con 3 puntos tras vencer 2-1 a Universidad Católica en Chile.

Los números de Boca Juniors

El triunfo reciente ante Leones por 2-1 en la LigaPro le permitió a Barcelona recuperar confianza, pero el reto en territorio argentino será muy distinto. El conjunto torero necesita mostrar carácter, orden defensivo y eficacia ofensiva si pretende rescatar puntos en uno de los estadios más complicados del continente.

El encuentro tendrá además un condimento especial: el regreso de Darío Benedetto a La Bombonera. El delantero argentino volverá al escenario donde fue figura durante su etapa en Boca Juniors y donde dejó una marca profunda en la memoria de los hinchas xeneizes.

Jugadores de Barcelona SC y Leones FC analizan una decisión arbitral durante el partido de la fecha 8 de la LigaPro en el estadio Monumental.Miguel Canales Leon

La polémica de César Farías

La previa también está marcada por la polémica del técnico César Farías, quien reaccionó tras recibir insultos de ciertos aficionados.

“Yo no vine aquí a robar, yo no entré por la frontera. Yo vine a traer una transferencia metodológica a un país que estimo, quiero y que es respetado; en el cual he triunfado, en el que no me ha ido tan bien, pero en el que soy respetado y en el que tengo muchos amigos”, dijo Farías.

El entrenador amarillo también aseguró que mantiene una postura firme frente a las agresiones cuando vienen de los hinchas:

“Soy respetuoso de la gente mayor, no de cualquier muchacho que cree que porque paga una entrada puede decir lo que quiera o que me esté llamando ‘venezolano de mierda’. Podré ser un mal entrenador, y por eso no me han visto peleando con la gente”.