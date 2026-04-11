Liga de Quito vuelve a perder y preocupa antes de enfrentar a Mirassol por Libertadores

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Lo que debes de saber El gol a los 14 minutos marcó el rumbo del partido. El cabezazo de Erick Mendoza sorprendió a la defensa alba.

El equipo manabita manejó el ritmo del juego, especialmente en el primer tiempo, donde alcanzó un 72% de posesión.

A pesar de los cambios en el segundo tiempo, Liga de Quito no logró tener claridad en ataque.

Liga de Quito sigue sin encontrar respuestas en la LigaPro y volvió a tropezar, esta vez en Manta, donde cayó 1-0 ante Delfín en el estadio Jocay. El equipo albo muestra una cara muy distinta a la que presentó en la Copa Libertadores, cuando logró vencer 1-0 a Club Always Ready, y ahora las dudas empiezan a crecer en su entorno.

El partido dejó preocupación en el cuadro capitalino, que parece tener la mente puesta en su próximo reto internacional ante Mirassol, programado para el martes. Sin embargo, en la cancha se vio a un equipo desesperado, con pocas ideas y a un técnico, Tiago Nunes, que no encontraba soluciones desde el banco.

Delfín es una fiesta

El golpe llegó temprano. A los 14 minutos, Delfín armó una jugada colectiva que terminó con un certero cabezazo de Erick Mendoza, quien sorprendió a Gonzalo Valle con un sombrerito letal. El gol desató la alegría en las gradas del Jocay y marcó el primer tanto de Mendoza en la Serie A, un momento que celebró con euforia.

El dominio de los manabitas fue claro en la primera mitad, con un 72% de posesión frente al 28% de Liga de Quito, que nunca logró sentirse cómodo en el partido. La desesperación se apoderó de los albos, y su delantero estrella, Deyverson, pasó prácticamente desapercibido ante la defensa local.

Para el segundo tiempo, Nunes apostó por todo y movió el banco en busca del empate. Ingresaron Alexander Alvarado, Fernando Cornejo, Michael Estrada y Janner Corozo, en un intento por cambiar la historia. La más clara llegó al minuto 50, cuando Cornejo tuvo el empate, pero el arquero Heras apareció firme para salvar a Delfín.

Celebración manabita

El triunfo fue un respiro para Delfín, que cortó una racha de cuatro partidos sin ganar y ahora suma 11 puntos en la tabla. Mientras tanto, Liga de Quito se queda con 10 unidades y muchas dudas en su funcionamiento, justo antes de un partido clave por la Copa Libertadores que podría marcar su rumbo en la temporada.