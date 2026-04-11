Chito Vera busca reivindicación en otra modalidad del MMA

Publicado por JAIME FERNANDO JARAMILLO YEPEZ Creado: Actualizado:

Tras cuatro derrotas consecutivas en UFC, el peleador ecuatoriano Marlon Vera busca nuevos aires e incursionó en la modalidad Hype Fighting en Sao Paulo (Brasil), donde empató con el local Jean Silva.

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Más allá del resultado, lo que Chito está buscando es salir “del arrinconamiento deportivo en el que se encuentra” o “una reivindicación en la UFC”, según especialistas en artes marciales mixtas (MMA).

“Chito no puede seguir perdiendo en la UFC, tampoco entregar lo que tanto le costó ganar en estos años, pero sí buscar revanchas con los rivales que perdió injustamente y salir de ese estado de no sostener los resultados, que lo ha colocado en ese arrinconamiento deportivo”, mencionó el periodista Franklin Caiza, conocedor de esta disciplina deportiva.

En esto coincidió el expeleador y actual entrenador, Wilson Mendoza. “Las derrotas consecutivas siempre traen cuestionamientos y críticas. Además, son un llamado a mejorar, pero si hablamos de las dos últimas, creo que Marlon las ganó y no comparto la decisión de los jueces”, manifestó.

En tanto, el entrenador Fernando Quinzo analizó que “la pelea contra Jean Silva fue un cambio completo de escenario para Marlon, regresó a sus bases porque sus inicios fueron en el jiu-jitsu, cuando salió del país se hizo más striking (golpes de puño)”.

Añadió que el Hype Fighting “podría ser un nuevo mercado para Chito, porque lo buscaron al ser una figura pública en Latinoamérica. Lo que quieren en estos eventos es mostrar el deporte que se quiere convertir en un show y que la gente entienda qué es el grappling (combate cuerpo a cuerpo que con llaves busca la sumisión del rival)”.

Para Caiza, Vera se podría abrir un nuevo mercado porque “generalmente estas super fights o súper estrellas tienen alta demanda en circuitos deportivos por fuera de la UFC. Aunque en su momento me supo manifestar que si sale de la compañía se retira y se dedicará a la promoción de nuevos talentos”.

El tricolor Chito Vera (i) enfrentó al brasileño Jean Silva en la pelea estelar del Hype Fighting que terminó en empate. Es un nuevo mercado para el luchador ecuatoriano.Cortesía

Popularidad y premio

El Hype Fighting es un evento de combate estilo grappling, en el que la victoria solo llega si uno de los dos logra someter al rival, mediante llaves o estrangulamientos. Se caracteriza porque genera un alto impacto mediático y de espectáculo.

“Chito tiene poder de atracción, de masificación, tanto así que es rostro reconocido del MMA latino y con esto queda demostrado que su carrera no está en una debacle ni popular y menos deportivamente”, analizó Caiza.

Los pagos a los luchadores en Hype Fighting varían de acuerdo con el peleador y su popularidad. Más o menos puede estar ganado casi $400.000 por pelea para deportistas en los combates estelares.

Chito puede reivindicarse

Pese a la racha negativa dentro de la UFC, los especialistas coincidieron en que el peleador tricolor debe seguir en la máxima categoría.

“Las derrotas consecutivas de Chito no significan que su carrera se acabó, decayó o es el fin. Más bien hay que comprender que cuando se llega a este punto, el peleador puede volver incluso con más fuerza y quién quita que la pelea en Brasil le pueda ayudar a mejorar muchas cosas y reivindicarse dentro de la UFC”, dijo Mendoza.

Aunque para Quinzo, por la edad, “es complicado que Chito vuelva a pelear por el título en la UFC. Creo que ya cumplió al estar en el top ten y puede buscar otros títulos en la MMA”.

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