HOY Barcelona SC vs Leones FC EN VIVO: Sigue el minuto a minuto del partido de la fecha 8 de LigaPro

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Barcelona SC regresó al torneo doméstico con la necesidad inmediata de revertir el sabor amargo de su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Leones FC es el rival de turno en la fecha 8 de la LigaPro, que lo recibe en el estadio Monumental de Guayaquil.

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El Ídolo, dirigido por el técnico César Farías, llega con la presión de mantenerse en la zona alta de la tabla, a pesar que, previo al este compromiso tuvo un importante triunfo en condición de visitante con Liga de Quito.

Alineaciones de Barcelona SC y Leones FC

Barcelona SC: José Cevallos; William Vargas, Javier Báez, Alex Rangel, Jonnathan Mina; Byron Castillo, Milton Céliz; Jefferson Intriago, Tomás Martínez; Héctor Villalba y Miguel Parrales.

José Cevallos; William Vargas, Javier Báez, Alex Rangel, Jonnathan Mina; Byron Castillo, Milton Céliz; Jefferson Intriago, Tomás Martínez; Héctor Villalba y Miguel Parrales. Leones FC: José Angulo; Ariel Aguas, Jordan Morán, Brian Kreiman, Frixon Vargas, Segundo Portocarrero; Emiliano Griffa, Elian Pepinos; Jairo Mairongo, Charles Vélez y Juan Anangonó.