Rosario Central vs. Independiente del Valle: El mensaje de Joaquín Papa tras el empate en Argentina

Publicado por Christopher Montalván Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Independiente del Valle empató 0-0 ante Rosario Central en Argentina por el Grupo H de la Libertadores.



El equipo de Joaquín Papa resistió con diez jugadores tras la expulsión de Junior Sornoza en Arroyito.



IDV visitará el domingo 12 de abril a Deportivo Cuenca en LigaPro antes de recibir a Universidad Central por la Copa.

Independiente del Valle demostró que tiene plantel para competir en la Copa Libertadores. En el cierre de la primera fecha del Grupo H, que comparte con Universidad Central y Libertad, el equipo rayado rescató un valioso empate sin goles ante Rosario Central que aún dejan ecos.

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El equipo dirigido por Joaquín Papa exhibió oficio y resistencia al sostener el resultado con un hombre menos durante la última media hora. De allí que el punto obtenido en el Estadio Gigante de Arroyito cobra relevancia al tratarse, en el papel, de la visita más compleja de esta fase de grupos.

Tras la expulsión de Júnior ‘El Zorro’ Sornoza, la identidad del Matagigantes mutó de la posesión al sacrificio. El estratega uruguayo destacó la capacidad de sus dirigidos para “sufrir”, apoyados en las intervenciones del portero colombiano Aldair Quintana y el liderazgo defensivo de Mateo Carabajal, ambos figuras del cotejo.

Alejo Véliz (i) de Rosario disputa un balón con Mateo Carabajal de Independiente del Valle.Sebastian Granata

“Lo más destacable es que demostramos que podemos jugar de igual a igual en cualquier cancha. También demostramos que sabemos sufrir. Independiente está asociado a un juego asociativo, pero saber defenderse es saber jugar bien. Estuvimos casi 40 minutos aguantando, resistiendo y creo que lo hicimos de excelente manera”, resaltó.

El timonel, que vive su primera experiencia internacional fuera de Uruguay, prefirió priorizar el esfuerzo grupal sobre las individualidades. “Falta mucho. Hoy me quedo con que hicimos un buen partido y nos plantamos. Hay que merecer ganar los partidos que vienen”.

Sobre la jugada derivó en la expulsión de Sornoza, quien manoteó al defensor Ignacio Ovando en el rostro, comentó: “La verdad no vi la acción y creo que no era para tanto. Prefiero no opinar porque no la vi. Wilmar Roldán es un árbitro de muchos años y experiencia, pero prefiero no referirme a los árbitros”.

Independiente ahora vuelve a enfocarse en la LigaPro, donde buscará mantenerse como líder con una victoria en su visita a Deportivo Cuenca, el domingo 12 de abril a las 13:00. Posteriormente, el miércoles 15 de abril recibirá a Universidad Central, con la intención de asaltar el liderato del Grupo H de la Libertadores.

Di María, ansiado regreso a la Libertadores

El partido entre canallas y rayados generó expectativa por el regreso de Ángel Di María a la Copa Libertadores 20 años después de su debut en 2006, cuando daba su primeros pasos en el club.

La leyenda argentina, que en su palmarés goza de dos Copas Américas y el Mundial de Catar 2022, busca sumar una estrella más a su palmarés, tras haber obtenido en 2025 el título de Campeón de Liga con Rosario Central.