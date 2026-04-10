Emelec sigue en crisis: lo que hay detrás de su mal momento en la LigaPro 2026

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

El arranque de la LigaPro 2026 ha dejado a la hinchada eléctrica con más dudas que certezas. Tras el reciente empate 1-1 frente a Universidad Católica en el Atahualpa, Emelec se encuentra estancado en la zona baja de la tabla (puesto 14 con solo 5 puntos).

El diagnóstico de Juan Triviño: "Se van a comer la primera etapa"

Para el excapitán azul, Juan Triviño, el problema nace en la base. Según su análisis, el equipo está pagando las consecuencias de una planificación improvisada.

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"El equipo se 'funde'. No está bien físicamente y eso es consecuencia directa de no haber tenido una buena pretemporada", afirmó el exdefensor.

La falta de pretemporada es una de las causas del bajo rendimiento del equipo.

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Triviño identifica tres factores críticos que retrasarán la competitividad del equipo hasta la segunda fase:

Falta de pretemporada: El técnico Vicente Sánchez asumió el cargo apenas días antes del inicio del torneo.

Adaptación a la altura: Los nuevos refuerzos aún no logran rendir en condiciones geográficas exigentes como la altura.

Plantilla limitada: "Es una plantilla corta, sin recambios. Deberían sumar al menos un jugador por línea", sentenció.

Emelec no logra salir de su crisis deportiva.Cortesía CSE

La clave estratégica: El rol de Cristian Nasuti

La inexperiencia de Sánchez en el medio local es un bache que el club intenta llenar con jerarquía institucional. Aquí es donde la figura de Cristian Nasuti, actual director deportivo, se vuelve vital.

Al ser el único integrante del liderazgo deportivo con un conocimiento profundo del fútbol ecuatoriano, el respaldo de Nasuti será el puente para que el cuerpo técnico asimile las particularidades de la LigaPro.

La voz de la directiva: Paciencia y críticas al arbitraje

Desde la interna del club, el mensaje es de resiliencia. Christian Noboa, miembro de la comisión de fútbol, recordó que la actual gestión de José David Jiménez tomó las riendas el 21 de febrero, con el campeonato ya en marcha.

Puntos clave de la defensa institucional

Evolución táctica: Noboa destacó una mejoría en la actitud y compactación del equipo ante la 'Chatoleí'.

Factor altura: Se pide paciencia para los jugadores que atraviesan procesos de aclimatación.

Polémica arbitral: El presidente Jiménez fue tajante: "Son siete partidos en los que se equivocan contra Emelec, pero el equipo siempre compite".

La tabla de posiciones de la LigaPro 2026