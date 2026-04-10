¿Clasifica Ecuador sin jugar? Escenarios actualizados del Sub 17

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Lo que debes de saber Ecuador es el líder del Grupo A del Sudamericano Sub 17.

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​ Para clasificar directo la Tricolor deberá de empatar o ganar a Chile el 12 de abril.

El Mundial Sub 17 de Qatar se lo jugará con 48 selecciones.

Ecuador cumplió con su jornada de descanso el jueves 9 de abril en el Sudamericano Sub 17 que se disputa en Paraguay, torneo que entrega cupos al Mundial de Qatar 2026. A pesar de no jugar en la cuarta fecha, la Tricolor quedó a un paso de asegurar su clasificación a una nueva Copa del Mundo, objetivo que podría concretarse este domingo 12 de abril cuando enfrente a Chile en la última jornada del Grupo A.

El equipo ecuatoriano ya tiene asegurado su lugar en la siguiente fase del certamen, pero aún debe confirmar su boleto directo al Mundial. Para lograrlo, le bastará con empatar o ganar frente a Chile, resultado que le permitiría mantenerse entre los dos primeros de la tabla, posiciones que otorgan clasificación directa a la cita mundialista. Posteriormente, los líderes de cada grupo se cruzarán entre sí en busca del título del torneo.

La selección de Ecuador venció 2-1 a Uruguay en el Sudamericano Sub-17.CORTESIA

Buena campaña de la Sub 17

Los equipos que finalicen en el tercer y cuarto lugar también seguirán en competencia, ya que disputarán enfrentamientos directos para definir los cupos restantes al Mundial juvenil, lo que mantiene abierta la lucha hasta el final del campeonato.

En la cuarta fecha del Grupo A se registraron resultados determinantes: Uruguay se impuso 2-0 a Colombia y Chile derrotó 1-0 a Paraguay, mientras Ecuador observó la jornada desde el descanso. Estos marcadores dejaron todo listo para una definición vibrante en la última jornada.

Ante Chile ya puede clasificar a Qatar 2026

Actualmente, la Tricolor lidera el Grupo A con 7 puntos y una diferencia de gol de +2, rendimiento que se construyó gracias a dos victorias importantes frente a Paraguay y Uruguay, además de un empate ante Colombia.

Estos resultados le permitieron asegurar su presencia en la siguiente fase del Sudamericano, aunque todavía necesita sumar para confirmar su clasificación directa al Mundial Sub 17 de Qatar 2026, torneo que contará con la participación de 48 selecciones.