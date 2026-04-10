Copa Libertadores: Tabla de posiciones de Liga de Quito, Independiente del Valle y Barcelona SC

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Lo que debes de saber La primer fecha de lfase de grupos de Copa Libertadores, solo tuvo un equipo ecuatoriano con victoria.

Independiente del Valle con 10 jugadores sacó un punto en Argentina ante Rosario Central.

Barcelona SC el único equipo ecuatoriano que no sacó puntos.

El inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores dejó un saldo irregular para los clubes ecuatorianos, con Liga de Quito como el equipo más destacado tras conseguir la única victoria en la primera jornada y comanda la tabla de posiciones de su grupo.

Los albos lograron un valioso triunfo 1-0 ante Club Always Ready, resultado que les permitió sumar sus primeros tres puntos en el Grupo G y arrancar con confianza su participación internacional. Son punteros.

Así quedaron las tablas de posiciones

Por su parte, Independiente del Valle consiguió rescatar un empate sin goles frente a Rosario Central en condición de visitante, un punto importante considerando la exigencia del compromiso en territorio argentino.

La cara amarga de la jornada fue para Barcelona SC, que no logró hacer respetar su localía en Guayaquil y terminó cayendo 1-0 ante Cruzeiro, resultado que lo dejó sin sumar unidades en su estreno.

Luca Sosa (d) de Barcelona SC disputa el balón con Keny Arroyo de Cruzeiro, en el partido de la Copa Libertadores en el estadio Monumental.Jonathan Miranda

En términos generales, los representantes ecuatorianos disputaron 9 puntos posibles, de los cuales consiguieron 4, un balance que deja margen de mejora y obliga a sumar en la próxima jornada para no complicar sus aspiraciones de clasificación.

Próximos partidos de los ecuatorianos

La segunda fecha de la fase de grupos se presenta determinante para los clubes nacionales.

El 14 de abril, Barcelona SC tendrá una dura visita ante Boca Juniors, en un compromiso programado para las 19:00, mientras que ese mismo día Liga de Quito recibirá a Mirassol desde las 21:00 en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Un día después, el 15 de abril, Independiente del Valle jugará como local ante Universidad Central, también a las 21:00, en un partido clave para sus aspiraciones en el certamen continental.

La segunda jornada será crucial para medir el verdadero potencial de los equipos ecuatorianos en esta edición de la Copa Libertadores.

Los goleadores de la Copa Libertadores