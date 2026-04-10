Independiente del Valle iguala 0-0 ante Rosario Central y deja buenas sensaciones en su debut

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Independiente del Valle inició su participación en el Grupo H de la Copa Libertadores con un empate trabajado en Argentina, al igualar 0-0 frente a Rosario Central en un duelo exigente que puso a prueba el carácter del equipo ecuatoriano.

El punto conseguido por los Rayados cobra mayor valor si se considera que debieron sostener el resultado con un jugador menos durante gran parte del segundo tiempo. A los 60 minutos, el volante manabita Junior Sornoza vio la tarjeta roja, obligando al conjunto ecuatoriano a reorganizar sus líneas y apostar por el orden defensivo para resistir la presión local.

Jáminton Campaz (d) de Rosario disputa un balón con Jordy Alcívar de Independiente del Valle .Sebastian Granata

Un punto con 10 jugadores

Antes de quedarse con diez hombres, Independiente del Valle tuvo en sus pies la jugada más clara del compromiso. A los 43 minutos, el delantero Carlos González quedó mano a mano con el arquero Jeremías Ledesma, pero no pudo concretar una acción que parecía destinada a convertirse en gol. La oportunidad desperdiciada generó evidente frustración en el atacante y dejó a los visitantes con la sensación de haber estado muy cerca de golpear primero.

Franco Ibarra (i) de Rosario Central disputa un balón con Justin Lerma de Independiente del Valle .Sebastian Granata

En el cuadro argentino, la atención estuvo centrada en la presencia del campeón mundial Ángel Di María, figura principal del equipo rosarino y protagonista de varios intentos ofensivos que exigieron la concentración de la zaga ecuatoriana durante todo el encuentro.

Un buen empate para Independiente del Valle

Con este empate, Independiente del Valle arranca sumando en una fase de grupos que comparte con Rosario Central, Libertad y Universidad Central de Venezuela, rivales que integran una zona competitiva en el torneo continental.

El próximo desafío para los Rayados será el 15 de abril, cuando reciban en casa a Universidad Central de Venezuela, partido en el que no podrán contar con Sornoza debido a la suspensión tras su expulsión.

Más allá del resultado, el equipo ecuatoriano vuelve a demostrar su capacidad para competir en escenarios internacionales, recordando su histórica campaña de 2016, cuando alcanzó la final del torneo y dejó una huella imborrable en la historia del club.